On a demandé à l’IA de créer de faux produits Apple et les résultats sont fous

Divers utilisateurs de Reddit ont demandé à MidJourney de créer des produits Apple qui n’existent pas, et les résultats renvoyés par l’IA sont inestimables.

Ce serait un possible jetpack Apple.

Apple Internet ne donne pas de répit. Et, semble-t-il, tout vient du Vision Pro et de son prix élevé. Les utilisateurs laissent libre cours à leur imagination pour critiquer la firme. Il n’y a pas si longtemps, nous parlions de quelqu’un qui s’amusait en imaginant ce qui se passerait si Apple se diversifiait autant que Xiaomi.

Eh bien, maintenant la saga continue. Cela a été sur Reddit, plus précisément dans un fil de discussion sur le subreddit r/midjourney, où quelques exemples supplémentaires de produits qu’Apple pourrait envisager de lancer en demandant à l’IA de les imaginer ont été publiés. Cette fois, nous avons mis de côté les appareils électroménagers et mis l’accent sur la technologie.

Les produits impossibles d’Apple

Tout comme cela s’est produit lorsque nous avons parlé des mèmes résultant du Vision Pro, nous trouvons maintenant un autre exemple dans lequel les utilisateurs ont laissé libre cours à leur imagination en parodiant les produits Apple.

Le premier d’entre eux est un jetpack signé Apple. Dans l’image générée par MidJourney, on peut voir Tim Cook sur scène à la WWDC avec son jetpack, avec une attitude qui dit clairement « regarde maman, pas de mains ». Le prix qui a été proposé pour une telle innovation est d’ailleurs à la hauteur de ce qu’Apple pourrait en demander :

Le second est un robot humanoïde qui « fonctionne probablement tout simplement ». Connaissant la société Cupertino, nous ne serions pas surpris si tôt ou tard ils révélaient qu’ils travaillaient sur quelque chose comme ça depuis des décennies. De plus, le robot semble aussi avoir un certain air de Tim Cook :

Le troisième produit est déjà trop, même pour Apple. Ceux de Cupertino entreraient-ils dans le monde de la mode ? Notre hypothèse est que tant qu’ils peuvent mettre des puces et des capteurs dans les tissus, ils le peuvent probablement. Peut-être qu’il s’avère que ce jean Apple vous permet de répondre à vos messages en vous grattant l’entrejambe, ce qui coûterait plus cher :

Ensuite, nous avons une toilette intelligente que l’entreprise n’a pas encore envisagé de fabriquer. Considérant à quel point ces articles ingrats sont avancés dans des pays comme le Japon, il est facile de voir un marché de niche ici. Il est facile d’imaginer que vous disposez d’un siège chauffant, d’un lecteur de musique et/ou de livres audio ou vidéo :

L’image suivante montre quelque chose que, sûrement, plus d’un d’entre nous ont imaginé. Étant donné qu’Apple a été le pionnier de nombreux aspects de la technologie, pourquoi ne pas également se téléporter ? Bien sûr, vu le prix de l’appareil, il ne serait pas à la portée de la plupart des bourses (et même ainsi, Tim Cook dirait que c’est un très bon rapport qualité/prix) :

L’image suivante semble faire référence au dicton populaire selon lequel les pommes et les poires ne peuvent pas être mélangées. Non? Apple vous montre le contraire en élevant sa propre orange. Je ne te dis pas que tu me surpasses, que tu m’égales, cela dit :

À l’avant-dernière place, nous avons une idée très folle, mais peut-être que les plus fidèles de la marque peuvent l’utiliser pour pontifier sur Steve Jobs dans tout l’univers. Et c’est que, pour une raison quelconque, il n’est pas étrange d’imaginer Apple fabriquant un vaisseau spatial :

Enfin, on trouve un simple couteau qui est également gratuit. Peut-être ne servira-t-il qu’à éplucher les pommes, qui sait :

Lorsque les utilisateurs laissent libre cours à leur imagination, il est clair que des choses merveilleuses se produisent. Que toutes ces images servent d’exemple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :