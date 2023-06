Android Auto 9.8 est désormais accessible à tous : actualités et mise à jour

Une nouvelle version d’Android Auto est disponible pour toutes les voitures prises en charge. C’est tout ce que comprend Android Auto 9.8.

La nouvelle version stable d’Android Auto est désormais disponible en téléchargement via Google Play

S’il y a quelques semaines, nous vous parlions de l’arrivée d’Android Auto 9.7, une variante lancée sans bêta précédente, la version 9.8 est déjà déployée dans toutes les voitures compatibles avec le système d’exploitation Google de manière stable, une semaine plus tard. après la sortie de la bêta.

Android Auto 9.8 peut maintenant être téléchargé via le Google Play Store et, comme la version précédente, il s’agit d’une mise à jour mineure qui se concentre sur la correction des bugs et l’amélioration du fonctionnement du système, mais, pour l’instant, elle n’inclut aucun des nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées dans le passé Google I/O 2023.

La version stable d’Android Auto 9.8 est maintenant disponible pour tout le monde

Le journal des modifications officiel d’Android Auto 9.8 qui a été publié sur Google Play est exactement le même que celui de la version précédente et ne révèle pas trop de détails à ce sujet, car il indique seulement qu’il comprend une série de « corrections de bugs et autres améliorations » et d’autres innovations qui étaient déjà présentes dans les versions précédentes telles qu’une fonction Ne pas déranger améliorée et un mode sombre indépendant du thème que vous avez sur votre mobile.

De même, la liste des erreurs connues d’Android Auto n’a pas non plus été mise à jour, nous pouvons donc supposer que cette nouvelle version inclut des modifications et des améliorations internes, mais malheureusement, nous ne savons pas lesquelles.

Tenant compte du fait qu’Android Auto 9.8 est déjà disponible dans le Play Store, vous pouvez télécharger cette nouvelle version depuis le Google Store ou si vous l’avez déjà installé sur votre appareil, vous pouvez le mettre à jour en suivant ces étapes simples :

Ouvrez le Play Store, appuyez sur votre photo de profil, puis appuyez sur l’option Gérer les applications et les appareils

Une fois la liste complète des mises à jour en attente chargée, cliquez sur le bouton Tout mettre à jour

Dans le cas où cette nouvelle version n’apparaîtrait pas sur Google Play, vous avez toujours la possibilité d’installer le fichier APK d’Android Auto 9.8 entièrement gratuitement et en toute sécurité via le lien direct vers APKMirror que nous vous laissons à la fin de cet article. .

Télécharger sur Google Play | Android Auto

Télécharger sur APKMirror | Android Auto 9.8 (APK)

