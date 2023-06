Carl Pei présente un nouveau câble USB-C qui sera fourni sans téléphone (2)

Rien Phone (2) n’est officiel ! Selon la dernière annonce, Nothing dévoilera le téléphone dans le monde entier le 11 juillet. Et pour susciter l’anticipation, Carl Pei, le PDG de Nothing, a partagé les détails du téléphone. sur son compte Twitter. Plus récemment, le PDG a partagé le nouveau câble qui sera fourni avec l’appareil.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le Nothing Phone (1) est fourni avec un câble blanc uni. Étant donné que l’appareil avait un design unique, beaucoup espéraient ne rien voir, y compris un câble spécial à l’intérieur de la boîte. Eh bien, Carl Pei a entendu les appels. Rien n’a préparé un tout nouveau câble USB-C pour le téléphone (2). Et honnêtement, ça a l’air incroyable.

Nothing Phone (2) sera fourni avec un câble USB-C transparent

Ainsi, le nouveau câble pour le Nothing Phone (2) correspondra au thème de l’appareil. Le câble lui-même est toujours blanc, ce qui est bien, pour être honnête. Mais, sur les prises USB-C, le nouveau câble est en plastique transparent. Les images partagées montrent un matériau gris avec un logo « Rien » gravé dessus.

Fait intéressant, le nouveau câble pour Nothing Phone (2) a une rangée de six cercles. Carl Pei n’a pas mentionné le but de ces cercles. Mais il pourrait s’agir de LED, qui feront correspondre le câble à la partie arrière de l’appareil.

Néanmoins, cette nouvelle conception de câble USB-C est plus conforme à l’esthétique de la marque de Nothing. Il s’accordera bien avec l’outil d’éjection SIM unique fourni par Nothing avec son téléphone (1).

Et bien que le design du Phone (2) soit encore spéculatif, le dernier teaser officiel a confirmé qu’il aura un design transparent avec des LED à l’arrière. Ainsi, si le câble USB-C est fourni avec des LED, les accessoires inclus avec l’appareil sembleront complets.

