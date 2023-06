Ce Samsung Galaxy A 2020 reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de juin est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A71 5G aux Émirats arabes unis avec la version du micrologiciel A716BXXU8FWE1.

Le Samsung Galaxy A71 5G dans ses trois teintes disponibles

Semaine après semaine, Samsung continue de mettre à jour toujours plus de terminaux de son catalogue, aussi bien haut de gamme que milieu de gamme, avec le dernier patch de sécurité Android, celui correspondant au mois de juin 2023. Ainsi, à ce jour, près d’une trentaine de mobiles les téléphones de la firme coréenne ont déjà reçu la mise à jour Android de juin.

Eh bien, maintenant, le géant coréen a commencé à déployer cette nouvelle mise à jour Android sur le Samsung Galaxy A71 5G, un terminal qui est arrivé sur le marché il y a plus de 3 ans et était l’un des téléphones mobiles les plus vendus en 2020, toujours derrière le succès Galaxy A51.

Le Samsung Galaxy A71 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité de juin

Comme nous l’a confirmé SamMobile, la société coréenne a commencé à publier la mise à jour Android de juin 2023 sur le Samsung Galaxy A71 5G aux Émirats arabes unis et il est prévu qu’elle atteindra des modèles dans d’autres régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité débarque sur le Galaxy A71 5G dans le pays arabe avec la version de firmware A716BXXU8FWE1, qui inclut le correctif de sécurité de juin 2023. Ce nouveau correctif corrige un total de 64 problèmes de sécurité et de confidentialité, dont 53 ont été détectés par Google et les 11 autres par Samsung lui-même.

Par ailleurs, ce nouveau correctif de sécurité corrige également quelques bugs généraux de l’interface utilisateur et améliore les performances et la stabilité de l’appareil.

Le Samsung Galaxy A71 5G est sorti début 2020 avec Android 10 et à la fin de l’année dernière, il a reçu sa dernière mise à jour majeure du système d’exploitation, Android 13 avec One UI 5.0.

Une fois cette nouvelle version logicielle disponible sur le Galaxy A71 5G dans le monde, vous pourrez mettre à jour votre terminal simplement en accédant à la section Mise à jour logicielle, que vous trouverez dans le menu Paramètres de votre smartphone, et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :