iOS 17 permet aux utilisateurs de demander à Siri de lire des médias sur le HomePod à l’aide d’applications iPhone

Les utilisateurs de HomePod peuvent écouter des chansons non seulement avec Apple Music, mais également avec des services tiers tels que Pandora, Deezer et iHeartRadio. Cependant, la liste des applications compatibles avec le HomePod est vraiment petite, mais Apple essaie de changer cela. À partir d’iOS 17, les utilisateurs pourront demander à Siri de lire des médias sur le HomePod à l’aide d’applications installées sur leur iPhone et iPad.

HomePod pour fonctionner avec les applications iPhone via Siri avec iOS 17

Comme annoncé par la société lors d’une session WWDC 2023, les mises à jour Siri et AirPlay permettent désormais à un utilisateur de demander à son HomePod de lire des médias sur une application installée sur son appareil iOS, même si cette application n’a pas de prise en charge native de HomePod. Pour cela, l’application iOS doit prendre en charge l’API SiriKit, qui permet aux utilisateurs de la contrôler via Siri.

« Une fois que HomePod traite une demande, une intention SiriKit est envoyée à l’iPhone, où Siri démarre votre application et le contenu AirPlay est renvoyé au haut-parleur », explique Apple. En d’autres termes, Siri sur le HomePod utilisera votre iPhone pour lire automatiquement ce que vous avez demandé via AirPlay.

Bien que les applications HomePod puissent s’exécuter de manière native même lorsque votre appareil n’est pas à proximité, l’utilisation d’applications iPhone et iPad via Siri nécessitera que l’appareil iOS soit connecté au même réseau Wi-Fi que le HomePod. Apple déclare que « toute application prenant en charge SiriKit Media Intents aujourd’hui pourra utiliser cette fonctionnalité sans modifications supplémentaires ».

Cette intégration fonctionnera avec les applications musicales, les livres audio, les podcasts, la radio et la méditation. Dans certains cas, les commandes pour aimer ou ajouter ce média à votre bibliothèque fonctionneront également. « Tout ce que votre application peut faire sur iOS aujourd’hui fonctionnera sur HomePod. Par exemple, les utilisateurs de l’application peuvent demander à écouter des artistes, des albums, des chansons, des genres musicaux et des tubes. »

Siri utilisera la reconnaissance vocale pour acheminer les demandes vers l’appareil de cet utilisateur lorsque plusieurs personnes sont enregistrées avec l’application Home. Il s’agit d’un grand changement pour rendre HomePod encore plus utile pour les personnes qui ne sont pas abonnées à Apple Music, qui est incluse dans chaque appareil Apple.

Spotify, par exemple, ne fournit toujours pas de support natif pour le HomePod, mais cette fonctionnalité vous permettra de demander à Siri de lire des chansons à l’aide de Spotify puisque l’application iPhone fonctionne avec l’API SiriKit.

Améliorations d’AirPlay

En plus des mises à jour de Siri, Apple indique également qu’AirPlay est plus fiable avec iOS 17. La société précise qu’iOS comprend désormais vos habitudes d’écoute pour vous suggérer intelligemment d’utiliser AirPlay lorsqu’il y a un haut-parleur compatible à proximité.

La nouvelle expérience Siri fait partie d’iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma et HomePod Software 17. Ces logiciels sont désormais disponibles pour les développeurs en version bêta et seront rendus publics cet automne. Une version bêta publique devrait être publiée d’ici juillet. Plus de détails peuvent être trouvés sur le site Web des développeurs Apple.

