Stage Manager s’est beaucoup amélioré dans iPadOS 17, mais il y a encore des choses qui me manquent

L’année dernière, Apple a présenté Stage Manager, c’est ainsi que la société a essayé de plaire aux utilisateurs d’iPad qui ont toujours voulu une expérience similaire à un système d’exploitation de bureau avec plusieurs fenêtres. Et bien que Stage Manager offre cela, il le fait de manière assez limitée. Les choses se sont beaucoup améliorées avec iPadOS 17, mais il y a encore des choses qui me manquent.

iPad et régisseur

Pour récapituler, Stage Manager permet aux utilisateurs d’iPad de gérer leurs applications comme s’il s’agissait de fenêtres flottantes à l’écran. Ces fenêtres peuvent être redimensionnées et réorganisées, comme vous pouvez le faire dans macOS et Windows. Dans une autre première, Stage Manager permet également aux utilisateurs de connecter leur iPad à un écran externe pour l’utiliser comme moniteur secondaire, pas seulement pour refléter tout ce qui se trouve sur l’écran de l’iPad.

Mais Stage Manager 1.0, introduit avec iPadOS 16, présente de nombreuses limitations. Par exemple, les options de redimensionnement sont limitées, tout comme les options de déplacement des fenêtres sur l’écran. Stage Manager vous permet également d’ouvrir un maximum de quatre applications sur l’iPad et jusqu’à huit applications lorsqu’il est connecté à un écran externe.

Cela peut sembler suffisant pour la plupart des gens, mais un système comme macOS vous permet d’avoir autant de fenêtres ouvertes que vous le souhaitez. Et les utilisateurs ne peuvent pas éteindre l’écran de l’iPad pour l’utiliser exclusivement avec un écran externe, même s’ils ont un clavier et une souris externes connectés.

Quoi de neuf avec iPadOS 17

Comme l’a rapporté ma collègue Chance Miller, iPadOS 17 améliore considérablement l’expérience Stage Manager. Les utilisateurs peuvent déplacer les fenêtres sur l’écran plus librement, et il y a plus de flexibilité lors du redimensionnement des applications. Ce n’est toujours pas aussi flexible que dans macOS, mais c’est un début.

Apple permet également aux utilisateurs de cliquer sur les icônes d’application pour ajouter de nouvelles fenêtres à l’espace de travail, comme sur le Mac.

Vous pouvez également cliquer sur les icônes d’application tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour ajouter instantanément des fenêtres à votre espace de travail actuel. Honnêtement, ce changement à lui seul est assez important pour au moins rendre l’expérience Stage Manager utilisable pour moi sur iPad, et encore moins lorsqu’il est combiné avec la liberté de redimensionner et de placer les fenêtres.

Lors de la WWDC 2023, Apple a également précisé qu’iPadOS 17 fonctionne avec des webcams ou des microphones USB connectés via le port USB-C. Les développeurs pourront tirer parti de ces accessoires dans leurs applications grâce à une nouvelle API disponible dans le SDK iPadOS 17.

Toutes ces améliorations combinées se traduisent par une meilleure expérience multitâche lors de l’utilisation de l’iPad. Mais il y a deux choses qui me manquent dans macOS et qui me dérangent toujours lorsque j’utilise mon iPad avec Stage Manager.

Fonctionnalités qui me manquent dans Stage Manager

Pour moi, l’un des plus gros défauts de Stage Manager est qu’il manque de mode clapet. Avec un ordinateur portable ordinaire, vous pouvez le brancher sur un écran externe, un clavier et une souris, puis fermer le couvercle pour l’utiliser comme ordinateur de bureau. Mais sur l’iPad, même avec ces accessoires, vous devez garder l’écran intégré allumé en permanence.

Mon collègue Fernando Silva a pu activer le mode clapet sur son iPad exécutant iPadOS 17 beta 1, mais je n’ai pas pu le faire fonctionner ici. Nous ne savons pas s’il s’agit d’un bug, mais j’espère vraiment que le mode clapet deviendra une chose dans iPadOS.

Une autre limitation gênante est que Stage Manager vous oblige à utiliser l’écran externe connecté comme source audio de votre iPad. Cela indique que vous ne pouvez pas choisir d’utiliser les haut-parleurs intégrés de votre iPad lorsqu’il est connecté à un écran, ce qui est mauvais lorsque les haut-parleurs de votre écran ne sont pas bons ou s’il n’a tout simplement pas de haut-parleurs intégrés.

En parlant de cela, l’interface de l’iPad pourrait être légèrement mise à jour pour profiter des écrans externes combinés avec un clavier et une souris. Le menu de sortie audio occupe toujours tout l’écran, brouillant toutes les autres applications derrière lui.

Conclusion

Apple a lentement mis à jour iPadOS pour tirer parti de tout ce que le matériel iPad a à offrir. Et bien que l’iPad soit encore loin d’offrir les mêmes capacités qu’un Mac en termes de logiciel, iPadOS 17 semble être un pas dans la bonne direction.

La première version bêta d’iPadOS 17 est désormais disponible pour les développeurs. Apple indique qu’une version bêta publique sera disponible cet été, tandis que la sortie officielle est attendue cet automne. Vous trouverez plus de détails sur l’installation de la mise à jour bêta sur le site Web des développeurs Apple.

Pour plus de détails sur les nouveautés de Stage Manager avec iPadOS 17, je vous recommande de lire l’article MacStories de Federico Viticci détaillant son expérience avec la mise à jour.

