AnTuTu a un nouveau roi : c’est le mobile Android le plus puissant au monde en ce moment

Il n’a pas encore été mis en vente, mais le prochain produit phare vivo bat déjà tous les records d’AnTuTu.

vivo pulvérise tous les records AnTuTu : 1 657 772 points !

Dans ces classements des téléphones mobiles les plus puissants au monde, nous avons toujours un dénominateur commun, à savoir que ce sont sans aucun doute les fabricants chinois et leurs meilleurs téléphones mobiles qui composent généralement un top 10 avec de nombreux terminaux pour les joueurs. De plus, une autre coïncidence fréquente est que vivo et IQOO (marque principale et sous-marque de jeu, précisément), ont tendance à être très en vue avec plusieurs de leurs marques haut de gamme parmi les meilleures mois après mois.

Et maintenant ajoutons un trophée supplémentaire au constructeur basé à Dongguan, et c’est qu’un mobile vivo encore inédit sur le marché a atteint un nouveau record dans le benchmark populaire, signant un score stratosphérique de plus de 1,65 million de points, rien de moins. .. Et propulsé par MediaTek !

Le nouveau vivo X90s pas encore officiellement présenté, et qui arrivera avec le chipset MediaTek Dimensity 9200+, a pulvérisé AnTuTu avec 1 657 772 points.

On parle bien sûr d’un vivo X90s dont la rumeur court en Chine depuis plusieurs semaines comme une évolution intermédiaire du vivo X90 Pro, et qui semble désormais se concrétiser dans un modèle de pré-série avec un codage « V2241HA » et un très haut niveau matériel qui prête attention aux données , n’est pas vedette par Qualcomm. Mais nous en reparlerons dans un instant…

Et c’est qu’effectivement, La première chose est de revoir un score exceptionnel dans AnTuTu v10 qui pulvérise tout ce qui a été vu à ce jour, avec un total de 1 657 772 points répartis en 435 656 pour le CPU, 605 932 pour le GPU, 314 297 dans le cas de la mémoire et 301 887 autres dans les tests UX.

Non seulement dans AnTuTu, il réussit, mais aussi dans Geekbench 6, il a excellé, avec 1 790 points au test monocœur et 5 381 points au test multicœur.

Son record dans AnTuTu, et une photo présumée de ce très puissant vivo X90s

Quant à l’appareil, comme vous le verrez dans la galerie ci-jointe, une image de sa supposée finition a été repérée sur le réseau social chinois Weibo, très similaire à celle du X90 Pro, bien que dans ce cas dans des tons blancs et avec le même importance à la section photographique qui Il porte le sceau illustre de l’allemand ZEISS.

Et derrière cette finition blanche immaculée se cache un chipset MedaTek Dimensity 9200+ qui semble surpasser de loin le SoC 9200 que nous connaissions des Taïwanais, grâce à son cœur primaire Cortex-X3 @ 3,35 GHz qui est accompagné de trois autres cœurs Cortex. @ 3,0 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 basse consommation à 2,0 GHz.Le GPU est un Immortalis-G715 MC11.

Les puces mémoire de la meilleure technologie disponible contribuent également grandement à ces scores, avec 12 Go de RAM de type LPDDR5x et 512 Go de stockage UFS 4.0, qui sont finalement les plus rapides du secteur.

Ils disent en Chine qu’il arrivera également avec un panneau AMOLED 120 hertz et des configurations matérielles améliorées, ce qui en fera l’un des concurrents les plus préparés pour le Galaxy S23 Ultra ou Xiaomi 13 Ultra dans le catalogue Android, également sans ce Snapdragon 8 Gen2 que tout le monde recherche.

Ce nouveau vivo X90s semble très proche d’être officiellement présenté, sûrement destiné uniquement à la Chine, puisqu’il a déjà reçu les certifications du MIIT et 3C dans son pays natal, en plus de TENAA et Google Play Console. On parle d’un débarquement à la fin de ce même mois de juin, lorsque vivo deviendra partenaire officiel des Hangzhou Asian Games, un événement pour lequel il sera un smartphone officiel.

