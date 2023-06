Mosyle utilise l’IA pour générer des scripts prêts à l’emploi pour la gestion des appareils Apple en langage naturel

Les mises à jour activées par l’IA ont été une tendance en vogue en 2023, et Mosyle les apporte maintenant à sa plate-forme de gestion des appareils Apple. Aujourd’hui, Mosyle a annoncé Mosyle AIScript, le premier outil de script macOS génératif alimenté par l’IA qui permet aux équipes informatiques d’utiliser le langage naturel pour générer des scripts prêts à l’emploi pour leurs parcs Mac.

Depuis notre création, Mosyle a travaillé dur pour introduire plus de produits, de fonctionnalités et d’améliorations que toute autre entreprise sur le marché, établissant la norme en matière de gestion et de sécurité des appareils Apple », a déclaré Alcyr Araujo, fondateur et PDG de Mosyle. « Aujourd’hui est un chapitre important de ce voyage. Avec plus de puissance, d’intelligence, d’automatisation et d’accessibilité que tout autre produit spécifique à Apple, ces nouveaux outils inaugurent une nouvelle ère de scripts macOS avec la puissance de l’IA générative.