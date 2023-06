Adieu les couvertures ? Apple travaille sur un boîtier ultra résistant qui les rendra inutiles

Et pourtant, on a du mal à penser qu’Apple est prêt à perdre l’argent qu’il gagne sur les protecteurs.

Apple souhaite que vous ayez un iPhone très difficile à casser dans un futur proche.

Ce ne sera pas avec l’iPhone 15 ni en cette année 2023, et c’est que nous n’avons pas vu cette amélioration inattendue même à l’improviste lors de la récente Apple WWDC 2023, mais apparemment, selon ce que des collègues d’Europa Press nous disent à la suite indices de Patently Apple et l’Office des brevets des États-Unis à Cupertino travaillent sur un boîtier à haute résistance qui permettrait aux utilisateurs d’utiliser l’iPhone sans étui sans craindre de l’endommager.

Nous parlons d’inattendu précisément parce qu’Apple gagne une somme d’argent juteuse chaque trimestre en vendant des protecteurs pour l’iPhone et de nombreux autres de ses produits, des avantages qui seraient évidemment perdus dans les limbes si les appareils étaient aussi indestructibles que promis.

En tout cas, le brevet a déjà été accordé au géant de la pomme aux États-Unis par l’USPTO, qui a publié les documents sous le nom de ‘Spatial Composites’, faisant référence à de nouveaux matériaux composites de type « spatial », dont les caractéristiques permettraient de créer des dispositifs « résistant à l’abrasion » et donc résistant aux rayures et aux marques typiques d’une utilisation normale.

Cela serait à tester, car les Gorilla Glass Victus promettaient déjà la même chose et en pratique ils se rayent assez facilement, il faudra donc attendre de voir l’évolution d’Apple avec ces matériaux composites nouvelle génération qui, même avec tout, ne nous feront pas arrêter payer plus d’argent avec des étuis et des housses pour nos téléphones haut de gamme très chers.

C’est sûr, peu importe combien Apple (ou d’autres constructeurs) nous diront que leurs téléphones à plus de 1 000 euros sont incassables, on n’arrêtera pas d’utiliser des coques et des protecteurs au cas où… Et ainsi Apple pourra continuer à gagner plus d’argent !

Quant à ce qu’Apple a breveté, on parle de combinaisons de matériaux métalliques ou céramiques avec des polymères ou des métaux amorphes, qui permettraient de construire des surfaces extrêmement résistantes à l’abrasion et aux rayures, même si, comme le reconnaît la société Cupertino elle-même, peut-être avec certains « blindage électromagnétique indésirable » à cause du métal et de l’effet « Cage de Faraday ».

Et c’est qu’en effet, nous savons par expérience avec le châssis unibody 100% métallique et mécanisé que HTC utilisait à ses meilleurs jours, que ces matériaux sont très durs et résistants, mais en même temps ils aggravent les capacités de connectivité sans fil des appareils , pour quelles pièces en plastique ont été installées à côté des antennes.

Par conséquent, Apple affirme que certains matériaux composites peuvent être utiles pour préserver au maximum l’esthétique extérieure d’un appareil, en combinant des métaux ou des céramiques très résistants avec des plastiques ou des polymères qui permettent une circulation correcte des signaux sans fil.

Avec cette nouveauté, ils garantissent que les téléphones ne nécessiteraient aucun type de couverture ou de boîtier de protection pour protéger le boîtier arrière et qu’il continue comme neuf avec une utilisation continue, bien que dans le passé, nous ayons déjà vu LG nous parler même de nanomatériaux cela devrait réparer automatiquement les micro-rayures mais cela n’a pas très bien fonctionné.

Nous les testerons dans le futur et nous pourrons le vérifier, mais pour l’instant, c’est bien de voir qu’ils y avancent aussi même si cela leur coûte de perdre beaucoup d’argent en étuis et housses. Ou non.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :