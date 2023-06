Les communautés WhatsApp passent au niveau supérieur avec cette nouvelle fonctionnalité

La dernière version bêta de WhatsApp pour iOS, dont le numéro de version est 23.12.71, inclut un raccourci pour afficher les publicités et les groupes qui font partie d’une communauté.

Le logo WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée au monde

Il y a quelques jours, WhatsApp a officiellement annoncé l’une de ses fonctionnalités les plus attendues et souhaitées, les chaînes, et alors que cette nouvelle fonctionnalité atteint progressivement toutes les régions du monde, puisqu’elle n’est initialement disponible qu’en Colombie et à Singapour, l’application Meta propriété continue de améliorer les autres outils de ses clients de messagerie avec de nouvelles fonctionnalités.

C’est le cas de Communautés, une fonctionnalité qui vous permet d’envoyer des notifications et des mises à jour aux participants de différents groupes en même temps et qui vient d’être mise à jour avec un nouveau raccourci très utile.

WhatsApp Communities lance un nouveau raccourci

Les gars de WABetaInfo ont découvert dans la dernière bêta de WhatsApp pour iOS, dont le numéro de version est 23.12.71, que l’application de messagerie implémente un raccourci dans les communautés grâce auquel vous pouvez accéder à la fois à ses notifications et aux groupes qui la composent.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, à partir de maintenant, lorsque vous entrez dans une communauté, vous verrez un nouveau raccourci dans la partie supérieure droite avec le logo de la communauté et lorsque vous cliquez dessus, un Une fenêtre contextuelle s’affichera qui vous montrera les annonces les plus récentes de cette communauté et les groupes qui en font partie.

De plus, si la personne qui accède à ce bouton est l’un des administrateurs de la communauté, un bouton apparaîtra également en bas avec le titre Ajouter un groupe à travers lequel vous pourrez rapidement ajouter un nouveau groupe à votre communauté sans avoir à vous connecter. informations à ce sujet, comme cela s’est produit jusqu’à présent.

Ce nouveau raccourci vers les communautés est désormais disponible pour tous les testeurs bêta de WhatsApp pour iOS et devrait atteindre les utilisateurs bêta d’Android au cours des prochaines semaines.

