Microsoft a confirmé qu’il ne développerait plus de jeux pour Xbox One, mais c’est loin d’être obsolète

Plus aucune exclusivité n’arrivera sur Xbox One, mais vous pourrez continuer à y jouer grâce à Xbox Cloud Gaming.

Xbox One ne recevra plus de nouvelles versions exclusives de Microsoft

En novembre de cette année, cela fera 3 ans que les consoles Sony et Microsoft actuelles, PlayStation 5 et Xbox Series X | S, respectivement, ont été lancées. C’est-à-dire que nous sommes à un peu moins de six mois des trois premières années des plates-formes de la génération actuelle, ce qui semble plus qu’un bon moment pour dire au revoir aux consoles précédentes de manière permanente. Bien que Sony n’ait pas encore fini de délaisser la PS4, il semblerait que Microsoft ait déjà osé ​​franchir le pas.

C’est vrai, comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, ceux de Redmond ont déjà confirmé qu’il n’y a pas, et qu’il n’y aura pas, de jeux plus exclusifs en développement pour Xbox One, ce qui indique qu’ils vont se concentrer sur les séries X et séries actuelles S, ainsi que sur GamePass, bien sûr. Maintenant, One a encore quelques jeux qui atteindront ses domaines, principalement de tiers, mais à partir de maintenant, le travail ne se fera plus sur la console susmentionnée, du moins en ce qui concerne les développeurs appartenant aux Xbox Game Studios. En revanche, ne pensez pas que la plateforme de la dernière génération de Microsoft va être obsolète, loin de là.

Il n’y aura plus de jeux exclusifs pour Xbox One, mais maintenant ce sera un excellent appareil pour jouer dans le cloud

Comme vous le savez bien, à ce jour, les titres continuent d’arriver sur Xbox One et PS4, il est donc temps de tourner la page après trois ans avec les nouvelles machines, bien que Sony n’ait rien dit sur le fait de laisser définitivement la PlayStation 4 derrière, c’est quelque chose cela finira par arriver plus tôt que tard, malgré le fait qu’il y a 117,2 millions de consoles distribuées aujourd’hui. Évidemment, la situation s’annonce un peu plus complexe que pour les Américains, puisque, selon des estimations non officielles, ils disposeraient d’un parc de Xbox One distribué à hauteur de 50 millions d’unités.

Revenant à l’annonce de la fin de la Xbox One, pour ainsi dire, c’était quelque chose à attendre et d’autant plus que des jeux comme Redfall n’ont atteint que la Xbox Series et le PC, en plus du fait que rien n’a été annoncé pour la dernière Xbox Games Showcase génération déjà passée. Ainsi, les propos de Matt Booty, le responsable de Xbox Game Studios, dans une récente interview avec Axios n’ont pas été trop surprenants. Plus précisément, il a déclaré que « nous n’avons pas d’équipes internes travaillant sur des jeux pour la génération précédente de consoles ». Maintenant, ce n’est pas la fin de la console, loin de là, puisqu’ils continueront à prendre en charge le matériel et certains de leurs jeux, comme Minecraft, et quelque chose de beaucoup plus intéressant.

Fondamentalement, vous tous qui avez une Xbox One et qui n’avez pas encore en tête de passer à la génération actuelle de consoles, je suis sûr que vous aimeriez savoir que vous pourrez jouer aux nouvelles versions de Xbox sur votre Un grâce au cloud, et la seule chose que vous aurez à faire est de vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate, le service premium de Microsoft qui donne accès au Xbox Cloud Gaming. Nous pouvons donc dire que vous disposez d’une plate-forme idéale pour jouer à des titres plus anciens et via le cloud, tout comme vous pouvez le faire depuis vos smartphones ou autres appareils compatibles.

Ainsi, les utilisateurs de Xbox One pourront continuer à profiter de titres comme Starfield depuis le cloud, et les développeurs auront l’avantage de ne pas avoir en tête une console de dernière génération lors de la création de leurs jeux, ce qui devrait garantir une expérience bien plus complète pour chacun ( surtout si vous avez une bonne connexion Internet, bien sûr), quelque chose qui finira bientôt par être étendu à d’autres plates-formes, presque certainement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :