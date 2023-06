Si vous possédez un Xiaomi Pad 5, sa dernière mise à jour vous intéresse : la marque a annoncé sa compatibilité avec le Xiaomi Smart Pen 2

Malgré le fait que près de deux ans se sont écoulés depuis son lancement officiel, le Xiaomi Pad 5 vient de recevoir une mise à jour extrêmement intéressante. Et c’est que la firme chinoise vient d’annoncer la compatibilité de ce produit avec le nouveau Xiaomi Smart Pen 2, un stylet qui a été lancé avec le Xiaomi Pad 6 en Chine et qui peut désormais également être utilisé avec sa génération précédente.

Ces types de mises à jour sont loin d’être courants dans le monde de la technologie, car les nouveaux accessoires d’un produit ne sont généralement pas rétrocompatibles, donc à ce stade, Xiaomi a fait un grand pas en avant pour que tous ses clients puissent profiter d’une plus grande précision et d’une meilleure expérience tout en en utilisant ce magnifique gadget.

Une plus grande batterie et un niveau de précision au niveau des meilleurs

Comme nous vous le disons, ce type de mouvement n’est pas quelque chose auquel les marques nous ont habitués. Il ne sera pas nécessaire d’acheter un Xiaomi Pad 6 dans le cas où nous voudrions utiliser cet accessoire, il nous suffira de le mettre en main et de le mettre à jour vers la dernière version logicielle disponible via OTA sur notre Xiaomi Pad 5.

Avec cela, le Xiaomi Smart Pen 2 sera entièrement compatible avec cette tablette, un stylet qui, en plus de préserver des aspects tels que le taux d’échantillonnage de 240 HZ et la sensibilité à la pression jusqu’à 4096 niveaux, offre également une plus grande autonomie par rapport à sa génération et une nouvelle pointe en élastomètre plus résistante et flexible que celle du Xiaomi Smart Pen d’origine.

En bref, si vous étiez intéressé par l’achat de cet accessoire mais que vous ne vouliez pas vous procurer le nouveau Xiaomi Pad 6, sachez que vous pourrez l’utiliser sur le Xiaomi Pad 5 sans aucun problème, une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs qui habituellement utiliser des produits de ce type.

Via | gizmochina

