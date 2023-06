L’Europe signe une loi pour faciliter le retrait de la batterie de votre Xiaomi : un premier pas vers le retour des batteries amovibles ?

Au début, c’était la norme, la norme générale, mais peu à peu nous les avons perdues. C’est fini, ou presque, car l’Union européenne l’a déjà précisé avec sa nouvelle loi : les fabricants devront installer des batteries « faciles à retirer et à remplacer » dans leurs mobiles.

Après avoir réalisé ce qui semblait impossible, le Parlement européen a approuvé il y a près d’un an le règlement selon lequel les téléphones portables, les tablettes et les appareils photo partagent un seul type de chargeur, USB C, quelle que soit la marque des appareils (y compris Apple, qui dans l’UE vous devez lancer des iPhones avec USB C). Et maintenant, enfin, l’UE se penche sur un autre domaine qui avait également besoin d’un changement : la batterie.

Piles plus faciles à retirer et à changer, imposées par l’Union européenne

Par 587 voix pour, 9 contre et 20 abstentions, les eurodéputés ont soutenu le texte issu des négociations avec le Conseil de l’UE pour mettre à jour la réglementation communautaire sur les batteries. La nouvelle législation prend en compte « l’évolution technologique et les défis futurs du secteur », et couvre l’ensemble du cycle de vie des batteries, « de la conception au moment de leur élimination ».

Et de toutes les mesures contenues dans la législation récemment adoptée, la seconde est extrêmement intéressante, car la mesure stipule « pour garantir que les batteries sont conçues pour permettre aux consommateurs de les retirer et de les remplacer facilement ». Et plus précisément « concevoir les batteries portables des appareils pour que les consommateurs eux-mêmes puissent facilement les retirer et les remplacer ».

Par conséquent, l’Europe demande directement aux fabricants d’installer des batteries plus facilement accessibles et remplaçables dans les appareils, faute de quoi ils ne respecteront pas les lois de l’UE. Mais cela indique-t-il ce que certains d’entre nous passent par la tête ?

Les smartphones avec coque amovible et batterie reviendront-ils ? Ben ce serait pas mal

Depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, les « dumbphones » ou téléphones mobiles ont pris de l’importance jusqu’à ce que les smartphones soient nés dans la décennie suivante, tout le monde, mais tout le monde partageait une batterie amovible. Une tendance qui passait, s’est retirée et au final les marques nous ont habitués à des modèles fermés qui ne pouvaient être ouverts que dans les services de réparation officiels/agréés.

Cette mesure dans la nouvelle loi exige que la batterie d’un appareil tel qu’un smartphone soit facile à changer, même entre les mains de l’utilisateur final. Et ce n’est pas que nous allons revoir les terminaux avec des boîtiers amovibles l’année prochaine, mais cela crée un précédent pour que la durée de vie d’un mobile soit plus longue et évite les tracas du service technique pour quelque chose que nous pouvons faire à maison , comment changer la pile.

Via | Parlement européen

