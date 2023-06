Tous ces téléphones Xiaomi seraient compatibles avec la mise à jour vers MIUI 15

Ces 24 smartphones Xiaomi, Redmi et POCO ont de nombreux bulletins de mise à jour vers MIUI 15.

Le Redmi Note 9 Pro est l’un des terminaux Xiaomi qui sera mis à jour vers MIUI 15

L’activité au sein de Xiaomi est constante et donc, une fois qu’ils ont déjà lancé leur smartphone le plus avancé à ce jour, le Xiaomi 13 Ultra, partout dans le monde, ils concentrent désormais leurs efforts sur la préparation de l’arrivée de la nouvelle version de son système d’exploitation pour Mobiles Android, MIUI 15.

Nous vous avons récemment révélé quels seront probablement les mobiles Xiaomi qui ne recevront pas la nouvelle version de MIUI et maintenant nous allons parler du revers de la médaille, puisque nous allons vous dire ce que seront vraisemblablement les smartphones de la marque chinoise qui recevra la mise à jour vers MIUI 15.

Tous ces terminaux Xiaomi, Redmi et POCO seront mis à jour vers MIUI 15

Alors qu’ils nous font avancer du milieu Gizchina, Xiaomi

a testé MIUI 15 avec Android 14 sur la série Xiaomi 13 et à la suite de ces tests, une liste préliminaire des terminaux qui seront compatibles avec la nouvelle version de MIUI a été divulguée.

Évidemment, MIUI 15, qui arrivera en novembre, devrait atterrir en premier sur les séries Xiaomi 13, Xiaomi 14, Redmi Note 12 et Redmi K60, incluant donc les POCO F5 et POCO X5, mais une série a également fuité. modèles plus anciens qui devraient recevoir, un peu plus tard, la nouvelle version de la couche de personnalisation de la firme chinoise.

Ainsi, les 24 téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui seront mis à jour vers MIUI 15 à un moment donné en 2024 sont les suivants :

Xiaomi

Redmi

POCO

