Les Google Pixel sont mis à jour avec une fonction appareil photo qui était déjà présente dans les mobiles Samsung

La caméra frontale du Google Pixel 7 Pro est mise à jour avec une fonction que les utilisateurs de Samsung apprécient depuis des années

De temps en temps, Google publie des mises à jour appelées Feature Drops qui visent à améliorer les fonctionnalités du Google Pixel et qui sont indépendantes des mises à jour Android que la marque publie régulièrement chaque année. Mais ce ne sont pas toujours des fonctionnalités complètement nouvelles, car il s’agit parfois de fonctionnalités qui avaient déjà été implémentées par d’autres fabricants auparavant.

C’est bien le cas puisque la firme de Mountain View vient de mettre à jour son Google Pixel avec une fonction appareil photo qui était déjà présente sur les mobiles Samsung, comme le confirme SamMobile.

Vous pouvez maintenant lever la paume vers la caméra frontale pour prendre des selfies chronométrés sur votre Google Pixel

Google a récemment publié un article sur son blog officiel dans lequel il détaille toutes les nouvelles concernant les téléphones Pixel avec le dernier Feature Drop et l’un des plus importants est une fonction « copiée » de la couche logicielle de Samsung, One UI, à travers laquelle, si vous levez la paume de la main vers la caméra frontale, un selfie avec une minuterie est lancé, que vous pouvez régler entre 3 et 10 secondes.

Cette fonctionnalité est présente dans les mobiles Samsung depuis le début de 2010 et maintenant elle atteindra toutes les caméras frontales du Google Pixel, à partir du Pixel 6, donc si vous avez un Pixel 4 ou un Pixel 5 malheureusement vous ne pourrez pas profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

L’arrivée de cette fonctionnalité sur le Google Pixel est peut-être liée au lancement de son premier terminal pliable, le Pixel Fold, puisque celui-ci, comme le Galaxy Z Fold, peut être déplié et maintenu ouvert pour prendre des selfies sans utiliser de trépied et cette nouvelle fonctionnalité rend cette tâche encore plus facile.

Si vous possédez l’un des Google Pixels compatibles et que vous ne disposez toujours pas de cette fonctionnalité sur votre terminal, ne désespérez pas car le déploiement du Feature Drop se fait progressivement.

