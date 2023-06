C’est comme ça que je vais presser le ventilateur intelligent Xiaomi pour ne pas trop mettre la clim cet été

En France, il fait chaud. C’est un fait indéniable. Être le sud de l’Europe a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Et quand il faut aussi vivre dans le sud du sud, la Séville où je suis né, les choses se compliquent encore. Les températures semblent signifier que j’habite au nord du Sahara et à de nombreuses reprises de l’année elles ne se trompent pas, comme dans cette canicule qui annonce que nous aurons un été chargé. Ou peu bougé, il peut aussi ressembler à ça. Parce qu’ils vont nous laisser sortir un peu de la maison.

Alors en regardant le panorama qui s’annonce, de nombreux Espagnols calculent déjà combien il nous en coûtera d’avoir la climatisation allumée presque toute la journée, car les tarifs d’électricité ne font pas grand-chose de leur côté non plus. Cependant, Xiaomi a un allié (pas si) inattendu pour les températures élevées. Ses ventilateurs intelligents, qui jouissent de diverses vertus et, dans certains cas précis, consomment bien moins qu’un climatiseur. Ce sera ma solution pour cet été.

L’économie sur la facture, l’une des principales préoccupations

Bien que Xiaomi ait plusieurs ventilateurs connectés dans son catalogue pour la France, je veux aujourd’hui vous présenter un cas spécifique, celui du Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2. La raison en est que bien qu’ils aient tous leurs propres qualités qui les rendent spéciaux dans un certain Sens, le Standing Fan 2, sans le patronyme Lite ni le patronyme Pro, est le plus rond en termes de rapport qualité-prix. Et il offre des avantages notables par rapport au reste de ses frères.

L’un est, en effet, aussi remarquable que sa consommation d’énergie. Et c’est que le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 ne consomme que 15W, ce qui indique non seulement une grande économie par rapport à un climatiseur traditionnel, mais aussi par rapport à ses frères, Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite, par exemple, a une puissance de 38W. Ce sont des chiffres qui vous obligent à envisager sérieusement de faire un investissement initial un peu plus important pour le compenser par des économies de votre vivant.

Xiaomi indique que si nous gardons le Xiaomi Mi Standing Fan 2 connecté au niveau 4 pendant huit heures par jour, sa consommation tout au long de l’été sera proche de 10 kWh. Ce sont toujours des chiffres estimés, bien sûr, et chaque cas particulier sera différent. Il y aura des utilisateurs qui se connecteront plus d’heures, d’autres utiliseront plus ou moins de rotation, etc. Mais comme chiffres estimés, économiser 60% de consommation par rapport au modèle Lite est déjà un avantage.

Un ventilateur qui fait moins de bruit que la pluie

Si vous êtes le type d’utilisateur qui apprécie qu’il y ait un faible volume de bruit dans votre maison, soit parce que vous avez de jeunes enfants qui se reposent, parce que vous vous réveillez facilement ou simplement parce que le ventilateur sera dans la même pièce que votre téléviseur, ayez un Xiaomi My Standing Fan 2 est tout un avantage. Et la raison en est qu’il n’émet que 30 décibels dans son fonctionnement minimum. 30,2 décibels exactement, on ne veut pas vous mentir.

Xiaomi lui-même établit une comparaison sur son site internet avec la pluie. Oui, la pluie. Lorsqu’il pleut dans la rue, nous pouvons percevoir un bruit compris entre 40 et 50 décibels dans notre habitation. Ainsi, le ventilateur Xiaomi sonne encore plus bas que cela, équivalant pratiquement au bruit que nous pouvons voir dans une bibliothèque. Et si on choisit de le faire fonctionner à pleine puissance, son bruit monte à 55,8 décibels, ce qui n’est pas fou non plus.

Dans mon cas particulier, le ventilateur va passer toute la journée relativement près du téléviseur, j’apprécierais donc de ne pas avoir à monter le volume plus que nécessaire pour pouvoir l’entendre clairement. Pas seulement pour moi, mais parce que j’ai des voisins et que j’aime maintenir une atmosphère cordiale, la télévision peut gâcher n’importe quelle journée idiote. Ainsi, le faible niveau sonore est sans aucun doute un point en faveur du ventilateur Xiaomi pour cet été.

Son amplitude de mouvements lui permet de couvrir n’importe quelle pièce

Avec 140 degrés, je peux couvrir tous les coins de la pièce de n’importe où

Un autre point en faveur de ce Xiaomi Mi Standing Fan 2 est qu’il a un grand angle de rotation. Et pas seulement sur les côtés, mais aussi de haut en bas. Nous parlons d’un angle de ventilation de 140 degrés, nous pouvons donc le placer même au centre d’un long mur et nous couvrirons presque toute la pièce avec son flux d’air.

Soyez prudent, car de Xiaomi, ils assurent qu’il est capable de transporter l’air jusqu’à 14 mètres, donc pratiquement toutes les pièces imaginables seront couvertes. Dans mon cas particulier, mon salon mesure environ 3,5 x 6 mètres, je n’aurai donc aucun problème à placer le ventilateur n’importe où dans la pièce et à garantir que je refroidirai tout le temps.

Il faut tenir compte du fait que son pied s’adapte à différentes longueurs, ce qui permet aussi de monter le ventilateur sur une table par exemple, ou de l’avoir directement au sol. Il suffira d’appuyer sur son bouton de réglage pour que le ventilateur s’adapte à tout. Encore une fois, dans mon cas particulier, le ventilateur sera au sol, mais je sais que je pourrais le poser sur la table de l’autre côté de la pièce sans problème, et c’est un vrai plus. Surtout quand il vient avec moi pour dormir et que je peux le poser sur la commode.

Et ça marche avec le mobile ou par la voix

Rappelons-nous que nous parlons d’un ventilateur (les ventilateurs, comme ceux de Xiaomi le partagent) qui sont des appareils connectés. Cela indique que nous parlons d’appareils intelligents que nous pouvons connecter à notre centre domotique ou, directement, à notre téléphone portable avec Xiaomi Home. Tout comme nous pouvons contrôler notre friteuse à air ou notre robot nettoyeur depuis notre mobile, le ventilateur peut également être contrôlé. Idéal pour le brancher dans la chambre de vos enfants sans avoir à ouvrir la porte et faire du bruit par exemple. Je n’ai pas d’enfants, mais je donne des idées.

Et cela ne fonctionne pas seulement depuis l’application mobile, nous pouvons également le contrôler à la voix. Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 reconnaît les commandes vocales via Google Assistant et également via Alexa, il s’adapte donc à tout écosystème que nous avons mis en place à la maison. Un autre avantage pour elle de vivre avec moi cet été et ainsi pouvoir éviter d’allumer autant la climatisation. Même s’il y aura des jours où ce sera inévitable, c’est quelque chose que je présume. Mais tout ce que vous pouvez sauver, bienvenue.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 contrôlable par Google Assistant, Amazon Alexa et mobile

Une curiosité scientifique, comment les ventilateurs réduisent-ils votre chaleur ?

Le ventilateur ne vous entoure pas d’air froid, il vous entoure d’air sec et laisse votre peau faire le reste.

Cette section est purement scientifique et par curiosité, ce n’est pas quelque chose que le fan de Xiaomi fait exclusivement et que d’autres ne font pas. Mais j’ai trouvé très curieux de l’étudier et je vous apporte ici l’explication scientifique. Parce qu’il est vrai que les climatiseurs poussent de l’air froid dans notre corps, mais les ventilateurs poussent l’air qui s’y trouve. Et s’il fait chaud, l’air est chaud. Mais quand même, ils se rafraîchissent, et il est intéressant de savoir pourquoi.

Un ventilateur ne vous entoure pas d’air froid, ce n’est pas un climatiseur. Il vous entoure d’air sec.

En fait, les climatiseurs ne nous refroidissent pas en soi, mais ils établissent les conditions pour que notre corps le fasse pour nous. Lorsqu’il fait chaud, notre corps exsude cet excès de température à travers la peau, ce qui fait que l’air proche de notre corps se charge en vapeur d’eau, ce qui contribue à augmenter le stress. C’est comme si l’air autour de nous devenait « humide », et quand il devient très saturé, il est difficile pour notre corps de se refroidir.

Ce que fait le ventilateur, c’est éloigner cet air de nous, remplaçant cet air humide par de l’air sec, il est donc capable de nous refroidir même s’il ne nous envoie pas d’air froid par lui-même. C’est donc un facilitateur pour notre peau. En nous entourant en permanence d’air sec, puisque le ventilateur évacue l’humidité, notre peau remplit mieux sa fonction et, par conséquent, notre température corporelle baisse. Et aussi la sensation thermique. Intéressant.

