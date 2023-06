Après Mastodon et Artifact vient Post : c’est le dernier rival de Twitter

Post est déjà disponible sur l’App Store iOS, mais n’est actuellement disponible en téléchargement qu’aux États-Unis.

L’application Post News est désormais disponible sur iOS, mais uniquement aux États-Unis

Depuis l’arrivée d’Elon Musk sur Twitter, l’incertitude coexiste avec l’avenir du réseau social, ce dont d’autres réseaux avec une proposition similaire ont voulu profiter pour gagner du terrain en termes d’utilisateurs. Il existe plusieurs exemples, comme Mastodon, qui est celui qui a le plus profité du mécontentement des différents utilisateurs de la plateforme blue bird. Maintenant, il semble que les choses soient loin d’être terminées et il y a un autre candidat pour être « le prochain Twitter ».

Plus précisément, nous parlons de Post, qui est déjà disponible sur iOS, bien que pour l’instant uniquement aux États-Unis (bien que vous puissiez visiter son site Web sans aucun problème). À vrai dire, la version bêta de cette plateforme circulait déjà depuis plusieurs mois (au cours desquels plus de 440 000 utilisateurs l’ont rejointe), mais elle n’a été publiée que la semaine dernière dans le but d’offrir une nouvelle façon dont les utilisateurs sont informé sur les réseaux sociaux. Si vous ne savez pas trop comment fonctionne Post News, qui est le nom complet de l’application, ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer ce que l’on en sait.

Post est désormais disponible sur iOS : c’est le nouveau concours Twitter

Pour commencer, il est plus qu’important que vous preniez en compte qu’il fonctionne avec trois sources, qui sont les suivantes : la veille, l’exploration et l’actualité. Les deux premiers flux sont explicites, mais le troisième est l’endroit où nous allons trouver les points forts et la raison pour laquelle nous parlons de ce nouveau réseau social. En gros, dans les actualités, nous pourrons trouver une large sélection avec les nouvelles publications des médias associés à l’application. Parmi ces médias, on peut voir qu’il y a Reuters, Wired, Insider ou NBC News, parmi quelques autres partenaires que Post a.

De toute évidence, cela ressemble beaucoup au fonctionnement d’Artifact, et c’est vrai, mais il a une fonctionnalité qui peut vous décevoir, du moins au début. Bien que Post News vous permette de lire gratuitement les titres et le début de chaque article, si vous souhaitez être bien informé et lire l’intégralité de la publication, vous devrez effectuer une microtransaction sous forme de « points » pour pouvoir le voir dans son intégralité dans l’application elle-même. La vérité est que cela ne semble pas être une décision très intelligente étant donné que nous pouvons lire ce contenu gratuitement sur les sites Web des médias susmentionnés et du reste des partenaires, mais il est vrai que certains utilisateurs peuvent préférer contribuer un montant de de l’argent en échange de la commodité de l’avoir au même endroit et avec une lecture un peu plus facile. De même, il est possible que le manque de publicité pop-up soit également une curieuse attraction pour justifier ces paiements.

Une autre raison qui peut vous faire voir ces microtransactions sous un meilleur jour est que pratiquement tous ces revenus vont aux médias associés à Post. C’est quelque chose de positif, sans aucun doute, mais il est plus que probable que, lorsque l’application a besoin d’augmenter ses propres revenus, la situation finit par changer et le pourcentage minimum qu’ils reçoivent finit par augmenter. Actuellement, pour donner un peu plus de contexte, l’application est financée par le cabinet Andreessen Horowitz et Scott Galloway, auteur et professeur de marketing à l’Université de New York.

Pour finir, il convient de mentionner que ces paiements sont collectés auprès des utilisateurs via une plateforme appelée Stripe, qui permet aux lecteurs d’acheter plusieurs packs de points à dépenser sur Post News pour voir les publications dans leur intégralité. Comme nous l’avons dit précédemment, la plate-forme nous permet de visualiser pleinement les nouvelles partagées en échange de l’échange d’un certain nombre de points. Par conséquent, il est important de savoir qu’il existe plusieurs lots de points, comme 300 pour environ 4,29 $ (environ 3,90 euros actuellement) ou 10 000 points pour 126,99 $ (115,95 euros).

