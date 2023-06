Cela faisait 10 ans que si peu de téléphones portables avaient été vendus. Pourtant, Samsung a réussi à surpasser Apple

Bien que ce n’ait pas été le meilleur premier trimestre de l’année, grâce au Samsung Galaxy S23, la société coréenne a réussi à rester au sommet du marché mobile.

Au cours du premier trimestre 2023, Samsung a réussi à dominer le marché devant Apple et d’autres sociétés

Selon les dernières données révélées, le premier trimestre de cette année ne semble pas être le meilleur pour le marché de la téléphonie mobile, bien qu’il y ait une entreprise qui semble avoir bien résisté à la tempête, ou du moins beaucoup mieux que le reste de son concurrents. Nous parlons de Samsung, qui semble au cours des trois premiers mois de ce 2023 être le seul à avoir des raisons impérieuses de sourire, puisqu’il a connu une augmentation de sa part de marché trimestre par trimestre.

En fait, il est important de souligner qu’il est le seul des 5 principaux équipementiers du marché à avoir eu autant de chance en termes de part de marché, ce qui implique également une perte de part de marché au premier trimestre de l’année pour les autres. , comme l’affaire Apple. Tout cela a été rapporté récemment par TrendForce, d’où ils ont également indiqué que le fait que Samsung ait prévalu en tant que leader du marché mobile au cours des trois derniers mois est dû, en grande partie, à ses nouveaux smartphones, sortis au début du année.

Malgré une mauvaise situation globale, Samsung a réussi à dominer le marché au premier trimestre 2023

Plus précisément, le portail susmentionné a révélé des données de marché, qui montrent que les Coréens ont réussi à maintenir leur leadership au cours des trois premiers mois de cette année avec une part de 24,6 %. De même, il est également indiqué que sa participation intertrimestrielle a augmenté de 5,5%, tandis que celle interannuelle a diminué de 16,7%. D’autre part, nous avons également pu en apprendre davantage sur la situation des autres grands fabricants de l’industrie, qui était évidemment pire que celle de Samsung au cours de la période susmentionnée de cette année.

Plus précisément, Apple était le deuxième plus grand OEM au cours du premier trimestre 2023, puisqu’il a obtenu une part de marché de 21,3 %. Pour entrer dans les détails, la participation en glissement trimestriel et en glissement annuel a chuté de 27,5 % et 11,9 %, respectivement. Juste après ceux de Cupertino, on trouve Oppo, avec 10,7 % de part de marché ; Xiaomi, avec 10,6 % ; et Vivo, qui a pris 8,0%. Comme vous pouvez le constater, la différence entre les entreprises et leurs données de marché au cours de la période susmentionnée est plus que notable, et tout cela aurait un coupable de premier plan.

De toute évidence, comme le reste des entreprises technologiques, comme le reste du monde, les fabricants d’origine ont subi des revers importants au cours des trois premiers mois de l’année en raison de la récession économique mondiale. En fait, c’est cette situation qui a fait perdre à Samsung des parts de marché annuelles, même si ce n’est en aucun cas la seule, comme nous l’avons dit. Il est à noter que les Coréens n’ont pas connu de mauvaise période si l’on regarde les deux trimestres précédents.

En entrant dans les détails, il faut dire que Samsung a atteint 61,5 millions d’expéditions et a été le seul fabricant d’origine à avoir gagné des parts de marché au cours du trimestre, et ils assurent que c’est en grande partie grâce au lancement de la nouvelle gamme Samsung Galaxy S23. . Ceci est indiqué par le site Web susmentionné, qui affirme que sa première a aidé l’entreprise au premier trimestre de 2023. Cependant, tout ne semble pas être une bonne nouvelle, car ils ont également partagé une prédiction qui indique que la production de smartphones a été réduit de 10% au cours de ce deuxième trimestre de l’année, ce qui aurait été causé par la baisse de la demande de nouveaux modèles de smartphones.

En parlant de la production de téléphones intelligents, il convient de mentionner que, de manière générale, son volume global au cours du premier trimestre de cette année était d’environ 250 millions d’unités, ce qui est le montant le plus bas depuis 2014. De même, avec la production de tous constructeurs confondus, on indique qu’ils ont fabriqué 19,5% de mobiles en moins par rapport à il y a un an. Avec ces données sur la table, il ne reste plus qu’à attendre de voir les données du trimestre en cours et, logiquement, du troisième, celui qui est encore un peu éloigné.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :