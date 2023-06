Les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 n’arriveront pas seuls : c’est tout ce qui sera annoncé dans le prochain Galaxy Unpacked

Le leaker bien connu Evan Blass a confirmé que dans le Galaxy Unpacked le mois prochain, en plus des nouveaux pliables, le Galaxy Watch6 et Watch6 Classic, le Galaxy Buds 3 et le Galaxy Tab S9 Ultra seront également publiés.

Le prochain Galaxy Unpacked arrivera chargé de nouvelles

Alors que Google a déjà annoncé son Pixel Fold tant attendu, tous les regards sont tournés vers le lancement de la nouvelle génération de terminaux pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip 5 qui seront officiellement présentés le 27 juillet au pays d’origine de Samsung, le Sud. Corée.

Au cours des dernières semaines, nous avons révélé à la fois le design et les caractéristiques des nouveaux pliables Samsung et, maintenant, une nouvelle fuite vient de confirmer que les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 n’arriveront pas seuls, puisque la firme coréenne prendra profite de l’occasion pour annoncer 4 autres appareils qui atteindront également son catalogue à la fin du mois prochain.

Ce sont tous les produits qui verront le jour dans le Galaxy Unpacked en juillet

Le leaker populaire Evan Blass a commenté un tweet du également leaker Fabrizio Degni dans lequel ce dernier a partagé les images de presse de tous les appareils qui vont être lancés dans le prochain Galaxy Unpacked.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur ces photos, que nous vous laissons sur ces lignes, en plus des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, la société coréenne annoncera également sa nouvelle famille de montres intelligentes, les Galaxy Watch6 et Watch6 Classic, ses nouveaux écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 3 et sa nouvelle tablette haut de gamme, la Galaxy Tab S9 Ultra.

La première des images vous montre la Galaxy Tab S9 Ultra en noir avec son S-Pen, les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Watch6 en vert menthe et les Galaxy Buds 3 en blanc, dans la seconde vous pouvez voir le grand écran extérieur du nouvelle coque pliante de la firme et la troisième vous montre le design du nouveau Galaxy Z Fold5 en bleu.

Enfin, les deux dernières images de presse dévoilent l’esthétique de la Galaxy Watch6 avec ses différentes options de couleurs pour les bracelets et la Galaxy Watch6 Classic avec sa couronne et ses boutons latéraux.



