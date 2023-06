Google Pixel 8 et 8 Pro : fuite de nouveaux détails sur les prochains terminaux de la franchise Google

Selon Android Authority, le Google Pixel 8 aura un écran plus petit que son prédécesseur et les deux appareils auront des panneaux avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz.

Les Google Pixel 8 et 8 Pro ont de moins en moins de secrets

Malgré le fait qu’il reste encore quelques mois avant que les nouveaux produits phares de la société Mountain View n’arrivent sur le marché, au cours des dernières semaines, nous n’avons cessé de recevoir des rumeurs sur les fonctionnalités et les avantages des nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8. Pro.

Ainsi, après avoir connu quelques détails sur le Pixel 8 comme son processeur, le Tensor G3, ou son système photographique renouvelé, voilà qu’une nouvelle fuite vient de dévoiler à quoi ressembleront les écrans des nouveaux fleurons de Google.

Les écrans des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, exposés

Une fuite récente d’Android Authority révèle les principales caractéristiques des écrans Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Tout d’abord, ce support confirme que le Google Pixel 8 aura un écran plus petit que son prédécesseur, 6,17 pouces par rapport aux 6,31 pouces du Pixel 7 et que le Google Pixel 8 Pro conservera la taille de dalle de la version précédente, 6,7. pouces, mais ce sera un millimètre plus étroit grâce à l’adoption d’un écran plus plat.

En ce sens, il convient de noter que le châssis des deux terminaux est plus arrondi aux angles que dans la génération précédente, ce qui rend le Pixel 8 plus ergonomique que ses prédécesseurs.

Cette fuite révèle également que l’écran du Google Pixel 8 conservera la résolution du modèle précédent, Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, mais augmentera son taux de rafraîchissement à 120 Hz et sa luminosité à 1 400 nits.

Concernant l’écran Pixel 8 Pro, il aura un taux de rafraîchissement plus variable qui oscillera entre 5 Hz et 120 Hz, grâce auquel vous pourrez changer le taux de rafraîchissement de 60 à 120 hertz, quelque chose qui n’arrivait pas dans les précédents générations.

De plus, le panneau Pixel 8 Pro réduit sa résolution de 3 120 x 1 440 pixels dans la version précédente à 2 992 x 1 344 pixels dans le modèle actuel et augmente sa luminosité à 1 600 nits.

