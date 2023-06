Ces trois Samsung Galaxy A reçoivent une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de juin 2023 débarque déjà sur Samsung Galaxy A51, Galaxy A51 5G et Galaxy A52 5G avec les versions de firmware A515FXXU7HWF1, A516BXXU7FWE2 et A526BXXS4EWD9, respectivement.

Le correctif de sécurité de juin arrive sur le Samsung Galaxy A52 5G

Comme promis, Samsung continue de mettre à jour tous ses terminaux, tant haut de gamme que milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android, qui correspond au mois de juin 2023. Ainsi, après avoir lancé cette mise à jour dans les Samsung Galaxy S20 FE et Galaxy S21 FE, maintenant le géant coréen a fait de même dans trois de ses terminaux de la série Galaxy A les plus populaires.

Ainsi, comme nous le dit SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de juin 2023 sur les Galaxy A51 et Galaxy A51 5G en Europe et sur le Galaxy A52 5G aux États-Unis et en Amérique latine.

Les Samsung Galaxy A51, Galaxy A51 5G et Galaxy A52 5G sont mis à jour avec le correctif de sécurité de juin

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de juin sur les Samsung Galaxy A51 et Galaxy A51 5G au Royaume-Unis et sur le Samsung Galaxy A52 5G aux États-Unis et dans divers pays d’Amérique latine, dont le Brésil, la Colombie et la République dominicaine. Cette nouvelle version du logiciel devrait être déployée sur des modèles dans d’autres régions du monde dans les semaines à venir.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur le Galaxy A51 et le Galaxy A51 5G au Royaume-Unis avec les versions de firmware A515FXXU7HWF1 et A516BXXU7FWE2, respectivement, et sur le Galaxy A52 5G aux États-Unis et en Amérique latine avec le numéro de build A526BXXS4EWD9.

Dans chacun des trois cas, ce nouveau micrologiciel inclut le correctif de sécurité de juin 2023, qui corrige plus de six douzaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige un bon nombre de bugs généraux One UI et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

Si vous possédez l’un de ces trois Galaxy A dans l’un des pays indiqués ci-dessus, vous pouvez appliquer cette mise à jour simplement en accédant à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal, et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

