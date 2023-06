Utilisez-vous Uber ? Vous n’allez pas aimer le prochain changement apporté à l’application

Monétisation, monétisation partout… Uber vous montrera très bientôt des publicités vidéo dans son application !

À la recherche d’une meilleure monétisation, l’application Uber va changer votre expérience pour toujours.

Tout le monde veut mieux monétiser ses services en ligne. Tout le monde. Et c’est que nous savons depuis longtemps que lorsque quelque chose est gratuit, nous sommes le produit. Ainsi, Google envisage déjà plus de publicités dans le Play Store, en bloquant les utilisateurs qui ne voient pas de publicité sur YouTube ou en proposant des formats plus rentables aux annonceurs, ce qui atteindra bientôt également des services où nous n’attendions pas de publicité.

Bien sûr, nous parlons d’un Uber qui reconnaît déjà qu’il y aura bientôt des publicités sur ses applications mobiles, également au format vidéo et essayant de les montrer pendant que nous regardons l’application en attendant l’arrivée de notre chauffeur, ou aussi pendant le voyage lui-même.

Les collègues de 9to5Mac nous l’ont confirmé, et ce n’est pas que ce soit une bonne nouvelle car cela n’apportera aucune amélioration aux utilisateurs ou des réductions sur le prix des services, mais ne fera que modifier l’expérience d’utilisation des applications Uber pour toujours et sûrement pour le pire .

La nouvelle est fiable puisqu’elle a été rapportée par le Wall Street Journal lui-même, qui nous a également informés de source proche de l’entreprise des premiers détails de cette mesure, qui consistera à regarder des publicités vidéo en attendant le chauffeur ou pendant le trajet. , lors de l’ouverture et/ou de la consultation de l’application Uber sur le smartphone.

Mais il n’y aura pas qu’ici qu’il y aura de la publicité dans la recherche d’une plus grande monétisation, puisqu’il est déjà apparu qu’Uber prévoit d’installer des tablettes à l’arrière des voitures afin que les passagers puissent voir des publicités à l’intérieur du véhicule pendant qu’ils se rendent à destination.

Et ce n’est pas seulement le service Uber que ces publicités vidéo seront étendues, car Uber Eats les montrera également dans un avenir proche juste après la confirmation de notre commande de nourriture dans l’application, tandis que Drizzly prévoit de les intégrer plus tard.

D’Uber, ils confirment déjà que la publicité et les publicités seront un élément clé de leur activité, de leur diversification et de l’expansion de l’entreprise, en implémentant des formats vidéo dans les applications ainsi qu’en intégrant des écrans dans les voitures où ils nous montrent des publicités ciblées.

Cela avait déjà été anticipé par Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber, qui a parlé dans une récente interview du fait que les publicités devenaient un élément clé de son entreprise et de la stratégie de croissance de l’entreprise, avec une base d’annonceurs qui avait augmenté de 80 % pas moins en un an seulement. .

Ce n’est pas quelque chose d’étrange car Uber gère des données très importantes sur nous, telles que nos goûts en mangeant, les endroits que nous visitons le plus ou les endroits où nous passons le plus de temps, il peut donc réaliser des profils numériques très bien ciblés pour vendre ciblé publicitaire et très efficace.

Uber a confirmé qu’il ne partagera pas de données privées ou nos profils avec des annonceurs ou des sociétés tierces, mais ce qui n’est pas clair pour l’instant, c’est comment ces publicités ciblées seront mises en œuvre ou si elles peuvent être ignorées après plusieurs secondes ou nous devrons mangez-les, jamais mieux. Dit dans le cas d’Uber Eats, jusqu’à la fin de la vidéo. Cette semaine, ils commenceront à être diffusés aux États-Unis !

