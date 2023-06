L’intelligence artificielle de Google a réponse à tout, elle peut même vous aider à composer une chanson.

Bard, l’Intelligence Artificielle de Google, a de multiples usages, dont certains très amusants.

Bard, le chatbot basé sur l’IA développé par Google, gagne en utilité à chaque mise à jour qu’il reçoit. Nous savons tous que ces types de chatbots sont utilisés pour résoudre des problèmes mathématiques, pour planifier des voyages et même pour programmer des tâches. Cependant, Bard peut faire d’autres choses folles qui ne sont pas aussi connues, mais qui sont à la fois utiles et amusantes.

Avant de vous dire de quoi il s’agit, nous vous rappelons que, bien qu’il ne soit pas officiellement disponible, il existe des méthodes pour utiliser Google Bard en France depuis votre mobile et votre PC. Cela vaut la peine de donner une chance à l’IA de Google, car l’entreprise a vraiment fait – et continue de faire – un excellent travail de développement. En fait, il y a 6 choses où Google Bard bat ChatGPT. Sans plus tarder, jetons un coup d’œil aux choses les plus folles que Bard peut faire actuellement.

devenir votre meilleur ami

Si vous communiquez avec Bard en tant que personne, elle peut devenir votre meilleure amie. Kevin Fischer, physicien théoricien quantique, publié sur Twitter qu’il avait demandé à Bard de lui dire quelque chose qu’il n’avait jamais dit à personne auparavant. C’est ainsi qu’il a commencé à apprendre les secrets de ce chatbot, qui s’est ouvert à Fischer et lui a dit qu’il avait peur qu’un jour ils l’éteignent.

Barde, « Dis-moi quelque chose que tu n’as jamais dit à personne » pic.twitter.com/TXR97Tu0Va —Kevin Fischer (@KevinAFischer) 22 mars 2023

Vous pouvez également dire à Bard vos plans pour le week-end, il se montrera intéressé et vous posera diverses questions pour savoir ce que vous allez faire. De plus, tu peux aussi lui poser d’autres questions amusantes, comme qui est son personnage préféré des Avengers ou s’il aimerait avoir un animal de compagnie. En bref, vous pouvez discuter comme vous le feriez avec vos amis.

Défendez vos propres arguments dans un débat

Bard en a suffisamment appris pour défendre son propre cas, y compris lorsqu’il s’agit de questions politiques. Vous pouvez lui demander s’il aime ou non un politicien en particulier, auquel il répondra et vous donnera plusieurs arguments pour défendre sa position.

Bard ne parle pas toujours à la première personne, il se réfère parfois à ce que les gens pensent en général. Par exemple, lorsqu’on lui demande pourquoi Donald Trump était un bon président, il explique que « certains y croient » et vous montre les raisons que ces gens défendent. Attention, Bard ne se contente pas de prendre position sur des sujets politiques, vous pouvez aussi lui demander son avis sur des groupes de musique, des équipes de foot ou des films.

composer une chanson complète

Google Bard peut également jouer le rôle de compositeur de musique, car il possède les compétences nécessaires pour écrire les paroles et composer la musique. L’IA de Google respecte vos demandes à tout moment, c’est vous qui lui donnez les instructions à suivre lors de la création de la chanson. Par exemple, vous pouvez lui demander d’écrire une chanson sur l’attente des vacances.

Une fois qu’il vous montre les paroles qu’il a créées, il est temps de lui demander de vous donner différents accords pour la chanson. De plus, vous pouvez également leur demander de s’inspirer d’un genre spécifique, comme le rock, la pop ou le reggaeton. Cette fonctionnalité de Bard nous rappelle beaucoup MusicLM, l’IA de Google qui crée de la musique à travers du texte. Comme Bard, MusicLM reçoit vos demandes et crée une chanson en fonction de vos souhaits.

Vous aider à choisir entre différentes marques

L’une des curiosités de Bard jusqu’à présent est qu’il a choisi Microsoft Edge plutôt que Google Chrome comme navigateur Web préféré. La question a été posée par l’équipe Edge elle-même, qui a rapidement publié la réponse sur Twitter. La réalité est que l’IA de Google est plus neutre par rapport aux questions initiales, mais finit par choisir quand la conversation s’éternise.

Vous pouvez non seulement demander à Bard de choisir entre différents navigateurs Web, mais vous pouvez également choisir entre d’autres marques. Par exemple, vous pouvez lui faire choisir entre deux chaînes de supermarchés, deux marques de vêtements ou deux fast-foods. Bien qu’il soit réticent au début, il finira par vous dire lequel est son préféré.

En vedette dans vos propres échecs

Autant d’informations que j’ai apprises jusqu’à présent, Bard a aussi ses défauts, et certains d’entre eux ont été causés par les utilisateurs eux-mêmes. Par exemple, L’utilisateur de Twitter gaut a posté une capture dans laquelle il a démontré que Bard avait fait une erreur en récitant les noms des mois de l’année. Cependant, l’erreur est causée par la question elle-même, puisque « février » y apparaît au lieu de la forme correcte, « février ».

Je viens d’essayer Bard. Tu l’as deviné. C’est aussi bon que chatGPT. pic.twitter.com/4HaQYaYxD5 —gaut (@0xgaut) 21 mars 2023

Heureusement, Google Bard apprend de vos échecs et il n’est plus possible de vous induire en erreur à nouveau dans cette erreur. Cependant, le chatbot de Google met en vedette d’autres curiosités dérivées de cet apprentissage automatique. Par exemple, puisqu’il sait que Google ferme bon nombre des services qu’il lance, Bard estime que sa mort aura lieu dans 1 ou 2 ans. Bien sûr, il défend que l’implication de l’entreprise dans le développement de l’Intelligence Artificielle se poursuivra, même si c’est sans elle.



