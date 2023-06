Avec cette astuce, vous pouvez prolonger la batterie de votre mobile avec Android 14

La nouvelle mise à jour bêta d’Android 14 a ajouté une nouvelle fonction avec laquelle vous pouvez prolonger la durée de vie utile de la batterie de votre smartphone.

La nouvelle version bêta d’Android 14 implémente une fonction avec laquelle vous pouvez commencer à économiser la batterie

Bien sûr, avec l’avènement des téléphones portables intelligents, nos vies ont beaucoup changé, car les facilités pour être connecté et tout savoir à tout moment sont entrées dans notre vie quotidienne, ainsi que la possibilité de profiter de nos divertissements préférés n’importe où. Cependant, avec l’avancement de la technologie utilisée et tout le reste, certains problèmes sont également apparus qui n’excluent pas les marques ou les plateformes.

Par exemple, en raison de la quantité de ressources que nos smartphones utilisent jour après jour, les batteries sont plus que endommagées, ce qui affecte principalement leur durée. En fait, au-delà de l’utilisation du mode d’économie, ce n’est pas qu’il existe actuellement de grands remèdes, bien que les appareils Android pourraient bientôt recevoir une nouvelle alternative avec laquelle économiser sur la batterie. En fait, la nouvelle version bêta d’Android 14 a une nouvelle fonctionnalité qui pourrait amener nos smartphones à ces deux jours d’autonomie dont on a tant parlé.

La nouvelle version bêta d’Android 14 a une fonction qui permet d’économiser de la batterie : c’est en quoi elle consiste

Apparemment, la nouvelle version bêta d’Android 14 utilise une fonction qui vous permet d’assombrir le fond d’écran des smartphones qui ont accès au système d’exploitation susmentionné dans sa version de test. La nouvelle version bêta est sortie il y a quelques jours et, bien sûr, elle a ajouté plusieurs correctifs et de nouvelles fonctionnalités, telles que le petit ajustement ajouté pour aider à économiser la durée de vie de la batterie, ce qu’elle fait est d’assombrir le fond d’écran, qui est plus sombre que le reste de l’interface utilisateur, tant que le module complémentaire est activé.

Avant ce nouvel ajout, il convient de mentionner que la méthode existante consistait à passer à l’économiseur de batterie déjà implémenté ou au mode heure du coucher Android, avec ceux-ci, vous pouviez déjà assombrir le fond d’écran, bien qu’ils ne respectent pas exactement la Même fin, bien sûr. La nouvelle fonctionnalité d’économie d’énergie d’Android 14 semble s’inspirer de la fonction supplémentaire de Google Pixel qui permet de les assombrir, du mode sombre classique et des écrans toujours allumés, car tous ces systèmes continuent d’afficher des informations essentielles pendant qu’ils sont Dim pour économiser de l’énergie.

Bien que beaucoup penseront que les avantages seraient à peine perceptibles, il est vrai que la prise en compte de la consommation actuelle d’énergie avec les écrans OLED a augmenté, donc quelque chose d’autre qui peut réguler davantage la luminosité de ceux-ci est toujours bon. Par conséquent, il faut s’attendre à ce que cette nouvelle fonction puisse entraîner une économie de batterie assez intéressante, ce qui permettrait au nouvel Android 14 d’être plus efficace en termes d’énergie, de sorte que sa durée de vie semblerait plus qu’augmentée également. Il faudra voir si cela est implémenté dans le reste des appareils pendant la période bêta ou en vue de son lancement final.

