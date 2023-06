Nothing Phone 2 – Voici tout ce que vous devez savoir

Le Nothing Phone 2 est la suite très attendue du Nothing Phone 1, sorti en 2022. Le Nothing Phone 1 était connu pour sa conception et ses fonctionnalités uniques, mais il avait quelques problèmes de performances. Selon Android Authority, le téléphone mobile a fait l’objet de tests sur son prix. Cependant, après une série de baisses de prix, le marché a lentement accepté le prix du Nothing Phone 1. De plus, au fil du temps, la société a publié plusieurs correctifs de bugs qui ont considérablement amélioré les performances du téléphone depuis son lancement initial. Selon la société, le Nothing Phone 2 sera un meilleur appareil et il résoudra les problèmes que la génération précédente avait au lancement. À cette fin, cet article examine le Nothing Phone 2 et tout ce que nous savons sur cet appareil à ce jour, y compris sa date de lancement, son prix, sa conception, ses caractéristiques, etc.

Date de sortie et événement de lancement

L’événement de lancement du Nothing Phone 2 aura lieu le 11 juillet 2023. L’événement de lancement mondial sera diffusé en direct ce jour-là à 11 h HE. De plus, l’événement de lancement sera hébergé sur Nothing.tech, le site officiel de Nothing. Si vous ne pouvez pas vous connecter, ne vous inquiétez pas, car Netcost-security.fr ainsi que de nombreux autres sites Web technologiques couvriront l’événement.

Rien n’a confirmé la date de lancement, et il a également révélé que le Phone 2 bénéficiera de trois ans de support logiciel plus une autre année de mises à jour de sécurité. La vidéo teaser de l’événement de lancement montre le panneau lumineux Glyph du téléphone à l’arrière, similaire à celui vu sur Nothing Phone 1, et un tentacule apparaît dans la vidéo pour des raisons non divulguées

Conception

La conception du Nothing Phone 1 était la principale raison d’acheter le téléphone. Le Phone 1 avait une esthétique unique avec un design à dos transparent et un éclairage Glyph. Sur la base de la vidéo teaser publiée par Nothing, il semble que le Phone 2 aura un design similaire à dos transparent, ainsi que des bords plus arrondis.

Le Nothing Phone 2 sera le deuxième téléphone mobile de la société Nothing, fondée par Carl Pei. Android Police rapporte que pour le Phone 2, la société a couvert tous les composants individuels avec des plaques blanches ou noires. Cela donne au dos un aspect plus propre. De plus, le rapport affirme également que le Phone 2 aura un châssis en aluminium.

91mobile affirme que le téléphone 2 sera différent du téléphone 1 et les rendus divulgués montrés par The Verge révèlent que le téléphone 2 montre un design plus incurvé qui ressemble plus à un suivi du téléphone 1. Par ailleurs, la police Android signale également que cela l’appareil aura des bandes LED à l’arrière pour le faire ressortir.

D’après tout ce que nous avons dit ci-dessus, la conception du Nothing Phone 2 est probablement un suivi du Phone 1 avec de petites modifications ici et là pour le faire ressortir.

Caractéristiques

Alors que nous attendons plus de détails sur ce téléphone dans les prochaines semaines, voici ce que nous savons jusqu’à présent. Selon un rapport de MySmartPrice, nous pouvons nous attendre à ce que le Nothing Phone 2 soit équipé d’un écran AMOLED adaptatif à 120 Hz. Techradar rapporte également que le Nothing Phone 2 sera alimenté par un chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 tandis que MySmartPrice indique que nous pouvons nous attendre à ce que le Nothing Phone 2 soit fourni avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Nothing Phone 2 devrait avoir de meilleures performances que le Phone 1. Le nouvel appareil mettra davantage l’accent sur les matériaux recyclés et biosourcés. Le téléphone 2 devrait également avoir une autonomie de batterie plus longue que le téléphone 1, qui avait une autonomie courte. Sous le capot, il y aura une batterie de 4 700 mAh pour garder ses lumières allumées selon un rapport sur Android Authority. Pour le moment, il n’y a pas d’informations officielles sur la taille de l’écran et la caméra de cet appareil.

Côté logiciel, Tomsguide signale que le Nothing Phone 2 fonctionnera sur Nothing OS. Ce système est conçu pour être plus minimaliste, comme indiqué dans un précédent rapport de Netcost-security.fr. DigitalTrends affirme que Nothing a plus de personnes travaillant du côté logiciel que jamais. Nous espérons que le Nothing Phone 2 répondra enfin aux attentes avec une interface utilisateur qui mérite d’être évoquée. Rien n’a officiellement confirmé que le Nothing Phone 2 bénéficiera de trois ans de support logiciel plus une autre année de mises à jour de sécurité. C’est une bonne nouvelle venant directement de l’entreprise.

Prix ​​et disponibilité

Voici ce que nous savons du prix et de la disponibilité du Nothing Phone 2

Prix:

Cet appareil devrait être plus cher que le Nothing Phone 1, qui commence à 500 $

Dexerto rapporte que le prix du nouvel appareil serait d’environ 600 $

Il devrait être dans la catégorie phare du budget

Beebom affirme qu’en Inde, le prix de départ prévu du nouvel appareil est d’environ Rs 45 000. C’est un peu plus élevé que le prix de départ de Rs 43 894,79 du Phone 1.

Disponibilité:

Le téléphone mobile sera disponible dans le monde entier

Il sera disponible aux États-Unis. Ceci est différent du Nothing Phone 1, qui n’est sorti qu’au Royaume-Unis

Il sera vendu exclusivement via Flipkart en Inde

Derniers mots

Le Nothing Phone 2 est un téléphone très attendu qui vise à résoudre les problèmes de performances du Phone 1. Il devrait concurrencer les téléphones phares à part entière du marché. Le téléphone 2 aura un design transparent similaire à celui du téléphone 1, mais avec des bords plus arrondis. Cet appareil devrait avoir de meilleures performances et une durée de vie de la batterie plus longue. Il mettra également davantage l’accent sur les matériaux recyclés et biosourcés. Le Phone 2 sera lancé dans le monde entier le 11 juillet 2023 et coûtera 600 $ ou moins. Alors que le Phone 1 avait quelques défauts, il était toujours recommandé à l’achat par de nombreuses tests. Nous nous attendons à ce que le téléphone 2 soit un téléphone encore meilleur

