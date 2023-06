Comparatif Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy A54 : les différences et quel est le meilleur achat

Nous comparons en profondeur le Galaxy S23 et le Galaxy A54 pour trouver les différences qui les séparent et décider quel Samsung est le meilleur achat.

Samsung Galaxy S23 en blanc à gauche, Samsung Galaxy A54 en vert citron // Images : Urban Tecno.

Si vous recherchez un mobile Samsung de haute qualité sans atteindre la gamme haut de gamme, vous devriez avoir ces deux options sur votre liste : Samsung Galaxy S23 et Samsung Galaxy A54. Il est vrai que le premier d’entre eux est un haut de gamme, tandis que le second est un milieu de gamme, mais la haute qualité de ce dernier indique que le comportement des deux en utilisation quotidienne n’est pas si inégal. Pour vous aider à choisir l’un d’entre eux, dans cet article, nous comparons entièrement le Samsung Galaxy S23 avec le Samsung Galaxy A54 pour trouver leurs différences et décider quel est le meilleur achat.

Lors du choix entre un Samsung ou un autre, certains facteurs jouent un rôle essentiel : le design, l’écran, les appareils photo et les performances en font partie, mais il ne faut pas non plus oublier le prix. Selon les fonctionnalités que vous recherchez et l’argent que vous pouvez investir dans l’achat, il sera préférable d’opter pour le Galaxy S23 ou le Galaxy A54. Nous tiendrons compte de tout cela lors du choix de l’un d’entre eux, mais nous connaîtrons d’abord les différences qui les séparent.

Conception

Le Samsung Galaxy S23 est l’un des meilleurs mobiles compacts du moment, un fait qui nous fait déjà voir que sa taille n’est pas aussi grande que la plupart des mobiles actuels. Plus précisément, il a un écran de seulement 6,1 pouces, une épaisseur de 7,6 millimètres et un poids de seulement 168 grammes, ce qui garantit une utilisation extrêmement confortable. Le Galaxy S23 peut être utilisé confortablement d’une seule main et se glisser facilement dans n’importe quelle poche, comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante de nos collègues d’Urban Tecno.

Comme on peut s’y attendre d’un mobile haut de gamme, il a une très bonne qualité de fabrication, les sensations sont très bonnes quand on l’a en main. Quant aux couleurs, vous pouvez l’acheter en noir, blanc crème, vert foncé, violet, gris graphite et vert menthe.

De l’autre côté se trouve le Samsung Galaxy A54, un mobile légèrement plus grand en montant un écran de 6,4 pouces et une épaisseur de 8,2 millimètres, en plus d’être plus lourd avec un poids de 202 grammes. Il n’est pas aussi confortable que le Galaxy S23, car il n’est pas aussi fin ni aussi léger. Cependant, cela n’indique pas que c’est un terminal inconfortable à utiliser, ce n’est pas le cas. Grâce aux courbes latérales, le Galaxy A54 tient parfaitement en main et la prise en main est très agréable.

Attention, bien qu’il s’agisse d’un mobile milieu de gamme, sa qualité de fabrication est également très bonne. Au-delà de ces détails, les deux terminaux ont un design très similaire avec les caméras intégrées à l’arrière. Quant aux couleurs, il est disponible en noir, blanc, violet et vert anis, la disponibilité des tons est inférieure à celle de son rival dans ce comparatif.

Le résumé est que la principale différence en termes de design est que le Galaxy S23 est plus compact, tandis que le Galaxy A54 est légèrement plus grand et plus lourd. Comme la qualité de construction est bonne sur les deux, c’est à vous de décider si vous préférez un téléphone avec un écran plus petit ou plus grand.

Filtrer

L’écran est l’une des sections différentielles dans la comparaison Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy A54. La victoire revient au Galaxy S23, car l’écran qu’il monte est d’une qualité exceptionnelle. Plus précisément, il s’agit d’un panneau Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, d’une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz, d’une luminosité de 1 200 nits et d’une compatibilité HDR10+.

L’écran du Samsung Galaxy S23 ressemble à un charme à tous points de vue, de la netteté à la fluidité. Sans aucun doute, cela vous permettra de profiter du contenu avec la meilleure qualité. De plus, c’est là que se trouve un lecteur d’empreintes digitales qui fonctionne rapidement et avec précision.

Bien qu’il ne soit pas de la même qualité, l’écran du Samsung Galaxy A54 est également de très bonne qualité. Nous sommes confrontés à un panneau Super AMOLED de 6,4 pouces, une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 hertz, une luminosité de 1 000 nit et une compatibilité HDR10+. Il n’est pas aussi brillant que celui du Galaxy S23, il aura donc l’air légèrement pire à l’extérieur.

Cependant, il ne faut pas négliger qu’il s’agit d’un écran plus grand, ce qui vous permettra de mieux profiter du contenu. Dans ce cas, vous décidez ce que vous préférez : un mobile avec un écran plus grand, même si sa qualité est quelque peu inférieure, ou un mobile avec un écran plus petit de meilleure qualité.

matériel et performances

Le Samsung Galaxy S23 monte un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, tandis que le Samsung Galaxy A54 est le Samsung Exynos 1380. Il ne fait aucun doute que le Snapdragon 8 Gen 2 est un processeur beaucoup plus puissant que celui fabriqué par Samsung. Cependant, ici, il faut tenir compte du fait que les performances du Galaxy A54 en utilisation quotidienne et quotidienne sont très bonnes, avec le pouvoir d’exécuter des jeux et d’autres tâches lourdes avec solvabilité.

Par conséquent, dans ce sens, vous devez décider si vous voulez un mobile de 700-800 euros dont vous tirerez le meilleur parti au quotidien ou, au contraire, vous préférez investir 500 euros dans un smartphone qui, bien qu’il ne soit pas aussi spectaculaire , se comporte très bien dans tous les scénarios.

Les deux terminaux coïncident dans les configurations de mémoire disponibles : un avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et un autre avec 8 Go de RAM avec 256 Go de mémoire. De plus, ils correspondent également en équipant deux haut-parleurs stéréo.

Logiciel

Les différences de logiciel entre le Samsung Galaxy S23 et le Samsung Galaxy A54 sont inexistantes. Les deux terminaux sont arrivés sur le marché avec One UI 5.1 basé sur Android 13, et tous deux ont confirmé 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Autonomie et charge

La section sur l’autonomie et la recharge est plus contestée. D’une part, le Samsung Galaxy A54 vous promet une autonomie plus longue en disposant d’une batterie de 5 000 mAh qui tient environ une journée et demie, voire deux jours, avec une utilisation légère. Peu importe si vous êtes très exigeant dans l’utilisation du mobile, vous arriverez quand même à la fin de la journée avec l’énergie restante.

La batterie du Samsung Galaxy S23 est de 3 900 mAh, son autonomie est donc plus courte que celle de son rival dans ce comparatif. Avec une utilisation normale, vous profiterez d’une journée complète de durée. Cependant, on est loin de ces deux jours que l’on peut réaliser avec le Galaxy A54.

Les deux smartphones prennent en charge une charge rapide de 25 W, mais la balance penche vers le Galaxy S23 grâce à la prise en charge de la charge sans fil de 15 W et de la charge sans fil inversée de 4,5 W. Ce sont des caractéristiques qui définissent les mobiles haut de gamme et, sans aucun doute, qui lui donnent une longueur d’avance sur le Galaxy A54.

appareils photo

La photographie est une autre des sections qui représentent une différence importante entre le Galaxy S23 et le Galaxy A54. Il convient de mentionner que les deux terminaux ont un objectif principal de 50 mégapixels avec stabilisateur optique. En matière de photographies, avec les deux smartphones, vous pouvez capturer des images de haute qualité. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que le Galaxy S23 peut enregistrer de la vidéo en 8K, tandis que le Galaxy A54 reste en 4K.

Nos deux protagonistes s’accordent également sur le second capteur, qui est un ultra grand angle de 12 mégapixels. Cependant, le Samsung Galaxy S23 brille surtout en disposant d’un troisième capteur téléobjectif de 10 mégapixels à la place du capteur portrait du Galaxy A54. Ce téléobjectif donne au terminal une polyvalence photographique que l’A54 n’a pas, car avec lui, vous pouvez prendre des photos de qualité à une grande distance de l’objectif et obtenir de meilleurs portraits.

De plus, la caméra frontale du Galaxy S23 -12 mégapixels- est également meilleure que celle du Galaxy A54 -32 mégapixels-. Bien que le Samsung Galaxy A54 soit l’un des rois de la photographie dans le milieu de gamme, force est de constater que les appareils photo du Samsung Galaxy S23 ont une longueur d’avance.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy A54 : quel Samsung est le meilleur ?

Cette comparaison entre le Samsung Galaxy S23 et le Samsung Galaxy A54 nous a permis de savoir que le premier d’entre eux est le mobile avec la plus haute qualité des deux. Le Galaxy S23 est un excellent terminal en termes de design, d’écran, de performances et de caméras, se comportant également correctement en autonomie. Si vous souhaitez vous en procurer, vous pouvez trouver les deux configurations de mémoire à des prix très avantageux sur Amazon, chez MediaMarkt et chez PcComponentes. En effet, dans ce dernier, la version 128 Go descend généralement sous les 700 euros à certaines occasions.

Galaxy S23

Cependant, le Samsung Galaxy A54 est une option exceptionnelle si vous souhaitez profiter de la haute qualité de Samsung sans dépenser autant d’argent. Il est vrai que son système de caméra n’est pas aussi avancé que celui du Galaxy S23, mais il a un design très bien construit, un écran de haute qualité, de bonnes performances et une excellente autonomie. De plus, on ne peut ignorer qu’il est beaucoup moins cher, environ 300 euros en dessous de son rival dans ce comparatif.

SamsungGalaxy A54

Le Samsung Galaxy A54 128 Go a un prix public conseillé de 499 euros, tandis que le 256 Go monte à 549 euros. Heureusement, il est déjà en vedette dans des offres intéressantes qui vous permettent de l’acheter moins cher sur Amazon, chez PcComponentes, chez MediaMarkt et chez Ebay. Vous pouvez être sûr que c’est un achat que vous ne regretterez pas, son rapport qualité prix est très bon.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :