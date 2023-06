Il "Google Maps" de l’Empire romain vous montre combien de temps il faudrait pour voyager de votre maison à la prochaine ville

Les Romains ont construit un système complexe de routes sur tout leur territoire, y compris la péninsule ibérique.

Voyager dans la Rome antique était vraiment complexe

Il existe de plus en plus de cartes intéressantes sur Internet qui sont proposées de manière interactive afin que nous puissions apprendre avec elles. Des astuces qui nous permettent d’économiser de l’argent avec Google Maps à d’autres conçues pour être beaucoup plus didactiques. L’un des meilleurs cas est la carte de bataille, mais il y en a beaucoup d’autres qui nous offrent une grande qualité.

Aujourd’hui, nous vous apportons deux cartes qui ont le même objectif, servir comme une sorte de « Google Maps » de l’Empire romain, afin que vous puissiez découvrir combien de temps il vous a fallu pour vous rendre à votre peuple à Rome même ou dans n’importe quel autre coin de l’Empire.

Google Maps de l’empire romain

La construction des voies romaines était un processus vraiment complexe et avancé. En fait, aujourd’hui de nombreuses routes suivent le tracé des voies romaines car elles étaient très bien conçues en tenant compte de l’orographie du terrain. En tout cas, c’était un processus qui prenait beaucoup de temps et impliquait l’investissement de grandes quantités de travail, qu’il soit esclave ou professionnel.

Ils développèrent ainsi un incroyable réseau de routes qui reliait tout le municipium de l’Empire romain et permettait ainsi à chaque territoire d’être relié au cœur de l’Empire : Rome et plus tard Constantinople.

Ils le savent depuis Omnes Viae, puisqu’il s’agit d’un « Google Maps » de la Rome antique. Nous avons la possibilité de profiter non seulement d’un itinéraire historique afin de pouvoir sympathiser avec le monde romain, mais nous apprendrons également à connaître les sites et les villes qui continuent d’être importants aujourd’hui. Par exemple, dans l’image, nous pouvons voir comment une ville aujourd’hui (Alcalá de Henares, connue à l’époque sous le nom de Complutum) pourrait parfaitement se connecter à Rome.

Bien sûr, le voyage n’était pas aussi confortable qu’aujourd’hui, puisque maintenant en 2 heures et 40 minutes nous sommes à Rome si nous prenons un avion. A cette époque, nous devions voyager pendant des mois.

Cette application a beaucoup de choses intéressantes à apporter :

Il nous montre la route que nous devons arriver, dans quelles villes ou villages nous devons nous arrêter.

Il a un grand nombre de villes, nous pouvons donc trouver notre ville ou celle qui est proche de nous.

En tant que point négatif, cela n’indique pas combien de temps il nous faudrait pour atteindre notre objectif.

Omnes Viae

Il existe une autre application appelée « Orbis » de l’Université de Stanford. Il est également utile car il nous indique combien de temps il nous faudrait sur notre route. Le problème est qu’il n’y a pas autant de villes ajoutées à la base de données. Elle ne compte que de grandes villes, comme Tarraco (Tarragone) ou Emerita Augusta (Mérida).

Maintenant, dans le cas d’Orbis, nous constatons qu’il nous indique combien de temps il nous faudra pour arriver et même en fonction du moment où nous décidons de commencer notre voyage.

Il a beaucoup plus d’options de navigation.

Cela nous permet de savoir combien de temps il faudra pour voyager.

Nous pouvons choisir de voyager en été ou en toute autre saison.

Elle compte malheureusement beaucoup moins de villes qu’Omnes Viae, mais c’est tout de même un pari intéressant pour se faire une idée de ce que pourrait entraîner un de ces trajets.

orbis

