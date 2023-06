Les 9 meilleures applications gratuites pour Android récemment arrivées sur Google Play

Vous en avez assez des applications Android habituelles ? Découvrez ces 9 applications gratuites qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui méritent d’être essayées.

Applications sur un mobile Android

Si vous faites partie de ceux qui parcourent habituellement le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites pour Android de toutes sortes, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur le Google Store tout au long du âges dernières semaines.

Sans plus tarder, nous allons lister les 9 nouvelles applications pour Android qu’il ne faut pas ignorer, car toutes sont gratuites et vraiment utiles.

MeBoom – Générateur d’avatars IA

MeBoom est une application gratuite alimentée par l’IA qui vous permet de concevoir et de créer vos propres avatars rapidement et facilement.

Pour vous faciliter la tâche de créer un avatar personnalisé, MeBoom vous propose une grande variété de styles parmi lesquels vous pourrez retrouver des thèmes tels que Cyberpunk, Science Fiction, Van Gogh, Picasso, Pixar ou Anime.

De plus, une fois le style choisi, vous pourrez personnaliser tous les aspects de l’avatar, du visage aux vêtements qu’il porte, et ainsi créer l’avatar parfait pour vous.

Téléchargement gratuit | MeBoom – Générateur d’avatars IA

cape céleste

SkyCloak est un client VPN complet pour Android grâce auquel vous pourrez naviguer sur Internet de manière plus rapide et plus sécurisée.

Ainsi, Skycloak accélère la navigation sur le site Web, le streaming vidéo et les jeux, et utilise un cryptage fort pour protéger vos activités de navigation et votre trafic Internet, en veillant à ce qu’il ne puisse pas être surveillé ou volé. .

SkyCloak est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Téléchargement gratuit | cape céleste

Dessin en réalité augmentée : croquis et peinture

Si vous aimez dessiner pendant votre temps libre, vous devez essayer AR Drawing: Sketch & Paint, une application gratuite qui vous aidera à créer des dessins spectaculaires en projetant l’une des images de ses multiples modèles sur une feuille de papier afin que vous puissiez tracez-le et apprenez ainsi à le dessiner et à le peindre en quelques jours seulement.

Mais ce n’est pas tout, car AR Drawing te permettra aussi de sauvegarder le dessin final dans la galerie de ton mobile en utilisant son appareil photo et même d’enregistrer tout le processus de dessin et de peinture sur vidéo pour que tu puisses le revoir plus tard.

Téléchargement gratuit | Dessin en réalité augmentée : croquis et peinture

nouvelles récompenses

Chaque semaine de nouvelles applications pour gagner de l’argent avec votre mobile débarquent sur Google Play et l’une des plus marquantes de ces dernières semaines est Fresh Rewards.

Fresh Rewards est une application gratuite qui vous paie pour jouer à des jeux simples comme Wheel of Fortune, General Culture Tests, Crafting Machine, Number Wars ou Lucky Slot et une fois que vous avez accumulé suffisamment de pièces dans l’application, vous pourrez les échanger contre cartes-cadeaux de Google Play ou codes de réduction sur Steam, entre autres options d’échange.

Gagner de l’argent dans Fresh Rewards est vraiment simple, car, en plus de jouer à des jeux, l’application vous donnera des pièces pour vous y connecter tous les jours et pour accomplir les tâches quotidiennes qui vous sont proposées.

De plus, si vous invitez vos amis à utiliser l’application, vous atteindrez vos objectifs plus rapidement, car vous recevrez des pièces chaque fois que vos amis utiliseront l’application.

Téléchargement gratuit | nouvelles récompenses

Wallpop HD – Fonds d’écran 4K

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile Android, jetez un œil à Wallpop HD, une application gratuite qui rassemble un grand nombre de fonds d’écran de haute qualité de tous les goûts et de tous les styles grâce à laquelle vous pourrez choisir celui qui vous aimez le plus ou celui qui correspond le mieux à votre personnalisation.

Comme le reste des applications de ce type, Wallpop organise les fonds d’écran en catégories pour vous permettre de trouver plus facilement ce que vous cherchez, il vous permet d’enregistrer vos fonds d’écran préférés comme favoris et, en plus, il se renouvelle et se met à jour régulièrement périodiquement sa collection de papiers peints.

Téléchargement gratuit | Wallpop HD – Fonds d’écran 4K

Gestionnaire de fichiers

File Manager est un puissant gestionnaire de fichiers pour Android qui vous permettra de gérer très simplement les fichiers que vous avez stockés dans la mémoire de votre smartphone et ceux qui sont stockés dans des services de stockage en nuage comme Dropbox, Google Drive ou OneDrive .

De plus, File Manager est compatible avec une grande variété de formats d’image tels que bmp, gif, jpg ou png, de formats musicaux tels que mp3, ogg, flac, m4p, wav ou wma et de formats vidéo tels que asf, avi, flv, mp4, mpeg ou wmv.

Téléchargement gratuit | Gestionnaire de fichiers

Traduire et convertir l’image, le texte

Cette nouvelle application pour Android est un véritable couteau suisse, puisqu’elle permet de traduire des textes dans une autre langue, de convertir une image en texte ou en fichier PDF, de convertir n’importe quel texte en document PDF, de changer le format de n’importe quelle image en PNG, scannez les codes QR et les codes-barres et transcrivez n’importe quel audio et convertissez-le en texte.

Translate & Convert Image,Text est une application gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Téléchargement gratuit | Traduire et convertir l’image, le texte

Navigateur privé océan

Ocean Private Browser est un navigateur Web puissant et sécurisé pour Android avec lequel vous pouvez non seulement visiter vos pages Web préférées, mais aussi lire les dernières nouvelles et gérer les fichiers et les applications sur votre terminal.

En ce sens, vous devez savoir qu’Ocean Private Browser dispose d’un assistant personnel pratique qui vous permet de gérer les photos répétées et de créer des albums photo privés, parmi de nombreuses autres options.

Téléchargement gratuit | Navigateur-administrateur maritime

ChatGen – Chatbot IA & Rédacteur

Et nous terminons cette liste de nouvelles applications pour Android avec ChatGen, un chatbot AI puissant propulsé par ChatGPT basé sur GPT-4 qui répondra à toutes les questions que vous posez, vous permettra de créer des publications pour votre site Web ou vos réseaux sociaux avec peu d’effort, traduisez n’importe quel texte dans une autre langue, créez des résumés de n’importe quel sujet et cela vous aidera à étudier et à comprendre les concepts mathématiques qui vous étouffent.

ChatGen est une application entièrement gratuite et comprend une série d’achats intégrés allant de 3,39 euros à 44,99 euros grâce auxquels vous pourrez débloquer certaines fonctions telles que des chats illimités et des réponses plus rapides de l’assistant virtuel et générateur de texte AI de l’application.

Téléchargement gratuit | ChatGen – Chatbot IA & Rédacteur

