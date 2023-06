Google met fin à un autre de ses projets : il va perdre le contrôle de 10 millions de domaines

Squarespace prend le contrôle des 10 millions de domaines que possède Google Domains après avoir conclu un accord avec ceux de Mountain View.

Google vend tous les actifs de Google Domains à Squarespace

Le nombre d’entreprises couvertes par Google n’est pas exactement faible, évidemment, puisque nous avons affaire à l’un des géants de l’industrie technologique. Parmi toutes ces entreprises, où l’on peut inclure son moteur de recherche Internet plus que reconnu, qui est généralement le plus utilisé par les internautes; YouTube ou la tentative ratée d’entrer dans le monde du cloud gaming avec Stadia, fermé en début d’année (tout ne peut pas toujours se passer sans encombre). Maintenant, nous ne sommes pas ici pour parler de l’un de ces domaines de la société américaine.

Pour être plus exact, nous parlons de Google Domains, une entreprise dédiée à l’enregistrement de domaines dans laquelle l’entreprise est impliquée depuis 2014. Afin d' »affiner » son objectif, Google a vendu les actifs de Google Domains à Squarespace, et nous anticipons déjà que ces atouts ne sont pas peu nombreux précisément. La plateforme de création de sites web et de gestion de domaines devient la gardienne des 10 millions de domaines que Google a décidé de laisser derrière lui avec cette vente.

Au revoir Google Domains : les 10 millions de domaines qui y sont hébergés appartiennent désormais à Squarespace

Nous sommes ravis d’étendre notre activité mondiale de domaines grâce à un accord d’achat d’actifs définitif avec Google pour acquérir les actifs derrière l’activité Google Domains. En savoir plus ici : https://t.co/xfTxOPWLxs pic.twitter.com/rCXOX2OMge —Espace carré (@espacecarré) 15 juin 2023

L’annonce de l’accord a été réalisée par Squarespace lui-même le 15 juin, où ils ont déclaré qu’après une période de transition, l’entreprise finirait par fermer. L’acheteur a également tenu à préciser qu’il respectera les prix de renouvellement de tous les clients de Google Domains, au moins pour les 12 prochains mois après la conclusion de l’accord avec Google, ce qui devrait avoir lieu au troisième trimestre 2023.

Avec la commotion montée après la nouvelle, il semble que cette association entre Mountain View et Squarespace impliquera d’autres aspects, au-delà de l’acquisition des actifs de Domains. Plus précisément, pendant au moins 3 ans, l’acheteur sera le fournisseur de domaines exclusifs pour les clients qui ont obtenu un domaine avec leur abonnement à l’espace de travail de Google lui-même, une décision qui peut servir à avoir un point de vue plus positif sur cette situation.

Quoi qu’il en soit, cet accord est assez frappant si l’on considère que c’est en 2022 que Google Domains a mis fin à son statut bêta pour être un produit complet après 8. Comme nous l’avons dit, la décision de la société californienne est surprenante, mais c’est sans aucun doute quelque chose qui correspond avec certaines des mesures qu’ils ont prises ces derniers temps, où ils se sont débarrassés de services, que les clients aiment ou non ces services. C’est finalement quelque chose que Google fait dans le but de façonner davantage sa stratégie, axée sur la concentration sur moins de produits pour être plus efficace dans ceux qui sont encore d’une grande importance pour l’entreprise.



