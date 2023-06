Facebook saute dans le train de l’IA avec un outil d’édition d’images

Meta a récemment annoncé son nouvel outil basé sur l’IA qui peut éditer des images incomplètes et en créer de nouvelles beaucoup plus précisément que d’autres modèles génératifs.

Meta annonce un outil basé sur l’IA pour l’édition d’images

Le phénomène de l’intelligence artificielle semble être définitivement entré dans nos vies. Il y a de plus en plus d’implications que l’IA a dans notre vie quotidienne et dans la société, atteignant le point de remplacer les gens dans leur travail, quelque chose qui ne s’est pas encore trop répandu, mais certaines entreprises parient déjà là-dessus. technologie pour effectuer certaines tâches. En fait, Meta lui-même est entré pleinement dans le domaine susmentionné.

Récemment, la société propriétaire de Facebook et Instagram a annoncé qu’elle fournirait aux chercheurs l’accès à un nouveau modèle d’intelligence artificielle, dont ils ont assuré qu’il est similaire au raisonnement humain, car il peut analyser et compléter des images incomplètes et les créer, et ils l’ont donc dit. de Reuters. Il existe déjà d’autres modèles d’IA qui font cela, mais il semble que la proposition de Meta soit bien plus complète que celle des autres, comme ils l’affirment eux-mêmes.

Meta présente son outil basé sur l’IA qui peut éditer des images de toutes sortes

Plus précisément, ce modèle d’IA a reçu le nom d’I-JEPA et, apparemment, il utilise les connaissances acquises antérieurement, à la fois sur cette image et sur d’autres existantes, pour pouvoir terminer les images qui ne sont pas complètes, ce qui la différencie et beaucoup par rapport à d’autres modèles génératifs qui ont tendance à être plus erratiques, comme ils l’ont dit. Ce processus s’applique également à la création de nouvelles images. Wow, cet outil utilise un raisonnement beaucoup plus humain, ce qui a été fortement préconisé par Yann LeCun, scientifique en chef de l’IA chez Meta.

De cette façon, cet outil est très utile pour éviter les erreurs courantes dans les images générées par l’intelligence artificielle, telles que des mains déformées auxquelles un doigt supplémentaire est ajouté ou d’autres types d’erreurs qui font ressortir un dessin ou une photographie créé par un humain et un autre par une IA. Donc, étant donné que cet outil provient de la recherche open source sur l’IA de Meta, j’espère qu’il pourra être utilisé par d’autres entreprises.

De même, Mark Zuckerberg lui-même a déclaré que le partage de ces modèles génératifs peut être d’une grande aide pour stimuler l’innovation, détecter les failles de sécurité et réduire les coûts. En ce qui concerne l’expansion de Meta dans le monde de l’IA, il convient de mentionner que l’entreprise intègre déjà des fonctions qui utilisent cette technologie dans certains de ses produits, comme Instagram, qui l’utilise pour modifier les photos de ses utilisateurs. Dans tous les cas, ces avancées peuvent aussi être très inquiétantes en raison de l’implication qu’elles peuvent avoir dans des domaines tels que le graphisme, la publicité et la création en général.

Il convient de mentionner que la société a rejeté les avertissements d’autres membres de l’industrie sur les dangers potentiels que l’IA peut apporter et a refusé de signer une déclaration approuvée par OpenAI, DeepMind, Microsoft (MSFT.O) et Google (GOOGL.O). ), les entreprises qui ont indiqué que leurs risques sont comparables aux pandémies et aux guerres (sans compter les dangers que le nouvel outil génératif de retouche d’images peut spécifiquement apporter).

Cependant, en ce qui concerne cet outil d’édition d’images, Meta s’engage à résoudre tous les problèmes qui pourraient survenir, notamment en termes de qualité et d’autres problèmes éthiques. Donc, nous n’avons qu’à attendre de voir comment cela finira par être mis en œuvre et à quoi cela servira.

