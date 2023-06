Carl Pei appelle le téléphone sans fuite (2) rendu faux

Carl Pei, le PDG de Nothing, a déjà partagé beaucoup de détails sur le Nothing Phone (2). Conformément aux annonces passées, l’appareil apportera de nombreuses mises à niveau, y compris un chipset de qualité phare. Il y a également eu une annonce officielle concernant la date de lancement du téléphone.

Au cas où vous l’auriez manqué, Rien n’a annoncé que le téléphone (2) fera ses débuts le 11 juillet. En dehors de ceux-ci, nous n’avons obtenu aucune information officielle concernant la conception du prochain appareil. Mais il y a eu une fuite autour de l’appareil.

Selon les rendus divulgués, l’appareil ressemblera assez au Nothing Phone (1). Autrement dit, les rendus indiquaient des modifications mineures de la conception. Eh bien, le PDG de l’entreprise a répondu. Et il appelle les rendus faux.

Ainsi, Nothing Phone (2) ne ressemblera pas à Phone (1) ?

Si vous l’avez manqué, les rendus de Nothing Phone (2) divulgués sont venus via Steve ‘OnLeaks’ Hemmerstoffer. OnLeaks est généralement considéré comme une source fiable pour avoir un aperçu précoce des futurs appareils. Il fournit essentiellement des rendus fuites basés sur des schémas d’usine. Et le cas pour Phone (2) était le même.

Autrement dit, les rendus divulgués de Nothing Phone (2) étaient basés sur des images d’un prototype d’appareil. Et les entreprises peuvent passer par plusieurs prototypes avant de finaliser une conception. Ainsi, OnLeaks a obtenu un prototype très précoce, qui ne reflète pas le produit final.

La réponse de Carl Pei

Juste après que les rendus divulgués ont fait surface en ligne, Carl Pei a publié un tweet, qui se lit comme suit :Faux.» Autrement dit, le PDG de Nothing a qualifié les rendus de faux. D’ailleurs, récemment, des fans reprochaient au PDG de ne pas avoir modifié le design de Nothing Phone (2). À quoi Carl Pei a répondu: «Juste vous attendez et voyez!«

Ainsi, le principal point à retenir est que le téléphone (2) est moins susceptible d’avoir le même design que le téléphone (1). Et nous saurons avec certitude quand le téléphone fera officiellement ses débuts le 11 juillet.

