Les dirigeants d’Apple ne portent pas l’Apple Vision Pro en public, et il y a une raison à cela.

Normalement, les dirigeants d’Apple ont tendance à être photographiés à l’aide de leurs appareils, c’est pourquoi il a été porté à notre attention que cela ne s’est pas produit avec le Vision Pro.

Les dirigeants d’Apple n’ont pas posé avec le Vision Pro, un geste qui a beaucoup attiré l’attention

Sans aucun doute, l’une de ces annonces qui ont eu le plus d’impact tout au long de cette année dans le domaine technologique est celle de l’Apple Vision Pro, l’appareil de Cupertino dédié à la réalité virtuelle et augmentée. Soit à cause de son annonce, soit à cause de tout le remue-ménage organisé autour de son prix plus qu’encombrant et controversé, ces lunettes font parler d’elles depuis quelques semaines maintenant, le temps écoulé depuis l’annonce, bien sûr. Maintenant, pendant tout ce temps, il y a eu un détail qui a retenu notre attention, et beaucoup.

Malgré le fait qu’il existe déjà plusieurs images que nous avons pu voir du Vision Pro d’Apple, nous avons remarqué qu’il manque quelque chose qui dans la pomme mordue est généralement presque une habitude. Concrètement, il est assez courant de voir des cadres d’entreprise en photo utiliser un iPhone ou porter une Apple Watch par exemple, ce qui est généralement le signe qu’ils font confiance à leur produit, ce qui n’est pas le cas des lunettes de réalité mixte des américains. ce n’est pas encore arrivé.

Il n’y a pas d’image des dirigeants d’Apple avec le Vision Pro, mais il semble que ce serait la raison

Exactement, à ce stade, nous n’avons vu aucune photo d’aucun des dirigeants d’Apple avec ces Vision Pro, en fait, aucune image de quiconque les utilisant au-delà des images promotionnelles de l’entreprise n’a été publiée. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman l’a remarqué, qui a récemment rappelé que la chose la plus proche était de voir Tim Cook lui-même debout juste à côté de l’appareil susmentionné, ce qui attire beaucoup l’attention si l’on tient compte du fait qu’il semble que Nous sommes confrontés un de ces gadgets qui peuvent marquer un avant et un après.

C’est le journaliste déjà mentionné qui indique également qu’en général, les dirigeants de la société de Cupertino ont tendance à être vus en train d’utiliser leurs appareils tels que l’iPhone ou l’Apple Watch, comme nous l’avons mentionné précédemment, un simple geste avec lequel ils transmettent la confiance en le produit et qu’avec le Vision Pro cela n’a pas été le cas. Eh bien, il semble que la raison ne pourrait pas être trop loin d’être un manque de confiance dans les lunettes de réalité virtuelle, puisque ces détails sont généralement pris en compte chez Apple face aux annonces importantes. Cependant, la raison principale serait quelque chose de plus préventif qu’autre chose.

Gurman indique que l’encombrement de ces lunettes et leur apparence dystopique seraient les principales raisons pour lesquelles les cadres n’auraient pas voulu poser avec elles, et ainsi éviter d’être le fourrage des mèmes sur les réseaux sociaux. Bien que d’Apple, ils prétendent être plus que confiants dans leur produit, il est vrai qu’il y a une certaine crainte que le Vision Pro échoue et ils peuvent utiliser des images de hauts fonctionnaires avec le gadget encombrant afin de créer des mèmes et diverses blagues sur les réseaux Internet, ce qui pourrait nuire à l’image d’Apple dans les années à venir.

Quoi qu’il en soit, cela semble être une décision très étrange, surtout quand on sait qu’ils travaillent déjà sur deux autres appareils comme alternatives à l’Apple Vision Pro, qui sont plus que chers, à vrai dire.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :