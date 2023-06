Si vous détestez l’audio de WhatsApp, avec les messages vidéo, les choses empireront encore

La nouvelle version bêta de WhatsApp a reçu une nouvelle fonction de message vidéo qui place l’application au niveau de Telegram ou Snapchat.

Les messages vidéo arrivent sur WhatsApp dans sa version bêta

Aujourd’hui, il est très difficile de trouver quelqu’un qui n’utilise pas WhatsApp comme outil pour communiquer avec sa famille et ses amis, car il offre différentes options pour cela. Autrement dit, vous pouvez écrire des messages, envoyer des audios (quelque chose que tout le monde n’aime pas), organiser des groupes ou envoyer des messages en chaîne à de nombreux contacts. Wow, c’est une application très complète et elle remplit parfaitement sa mission, même si cela ne l’empêche pas de continuer à ajouter des fonctions.

Apparemment, grâce à une nouvelle mise à jour bêta de WhatsApp, le service Meta ajoute un premier aperçu intéressant, pour ainsi dire, à sa nouvelle fonctionnalité, qui est très similaire à Snapchat. Oui, vous avez bien lu, la version mentionnée de l’application vous permet d’envoyer des clips de plus de 60 secondes. Jusqu’à présent, la plateforme vous permet de partager des vidéos, soit dans des chats, soit dans une conversation individuelle, de sorte que la nouveauté peut être différenciée par plusieurs aspects.

WhatsApp aura un peu de Snapchat avec des messages vidéo

Comme l’a souligné WABetaInfo, dans la version 2.23.8.19 de WhatsApp en version bêta, vous pouvez trouver l’une des nouvelles fonctions que Meta développe, qui consiste à pouvoir envoyer et recevoir des messages courts sous forme de vidéo. De même, cette fonctionnalité est également en développement pour la version 23.6.0.73 de l’application iOS. Dans tous les cas, cet ajout est déjà disponible sur certains appareils des utilisateurs de la version bêta susmentionnée.

L’opération n’est pas trop compliquée, car le processus est presque le même que pour envoyer de l’audio normal, bien que la différence soit que, lorsque vous cliquez sur l’icône du microphone, une caméra vidéo apparaît, une que vous devez maintenir enfoncée pour pouvoir enregistrer un clip rapide dans lequel vous pouvez partager un message avec n’importe lequel de vos contacts. Il convient de mentionner que ces messages vidéo ont une limite de temps d’environ 60 secondes. Maintenant, si ce que vous voulez, c’est simplement envoyer un son vocal mais que vous avez fait une erreur, il vous suffit de toucher à nouveau le bouton de l’appareil photo.

Avec ce nouvel ajout, WhatsApp ressemblera non seulement plus à Snapchat, mais il sera également très proche de Telegram, puisque cette application de messagerie a une fonction très similaire depuis longtemps. En fait, il a également été déclaré que ces messages vidéo sur WhatsApp fonctionnent immédiatement, donc tout indique que dans sa version finale, nous aurons une fonctionnalité très utile et intéressante. D’autre part, il est important de noter que ces clips auront également un cryptage de bout en bout, ce qui garantit que seuls vous et le destinataire du message pourrez voir ce qu’il contient, puisque celui qui le reçoit ne sera pas capable de le partager avec quelqu’un d’autre non plus.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :https://www.youtube.com/watch?v=qhheuGioP4s