19 jeux PC auxquels vous pouvez jouer sur Android dès maintenant

Ce sont les meilleurs jeux informatiques auxquels vous pouvez jouer sur votre smartphone Android en 2023.

Call of Duty, l’un des jeux les plus populaires pour PC, est arrivé sur Android il y a 4 ans

Le Google Play Store propose un très large catalogue de jeux, gratuits et payants, dans lequel nous pouvons trouver quelques titres mythiques qui sont devenus populaires sur nos ordinateurs et qui, au cours des dernières années, ont atteint nos mobiles Android pour apporter d’énormes avantages pour leurs développeurs, bien supérieurs à ceux obtenus avec les versions PC ou console.

Pour cette raison, nous avons décidé de compiler pour vous les 19 jeux PC les plus populaires auxquels vous pouvez jouer avec votre mobile Android actuellement. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que certains d’entre eux sont payants, bien que vous puissiez toujours couvrir leur coût en rachetant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

Les 19 meilleurs jeux PC à jouer sur Android en 2023

Minecraft

L’un des titres PC classiques dont tu peux profiter sur Android est Minecraft, un jeu de construction populaire qui se déroule dans un monde ouvert fait de cubes dans lequel tu peux créer ce que tu veux, puisque la seule limite est ta créativité.

La version mobile de Minecraft, qui est arrivée sur Android en 2019, a les mêmes options de personnalisation que l’option PC, elle dispose d’un marché où vous pouvez obtenir de nouvelles cartes, skins et textures, et elle comprend également une barre oblique de commande qui améliore le gameplay avec un appareil mobile.

Minecraft est un jeu payant qui a déjà été téléchargé plus de 10 millions de fois et coûte 7,99 euros, un montant abordable si vous êtes fan de ce super jeu de construction.

Google Play Store | Minecraft (7,99 euros)

La saga Grand Theft Auto

S’il y a une saga de jeux vidéo qui est devenue une icône depuis plusieurs générations, c’est Grand Theft Auto et, comment pourrait-il en être autrement, Rockstar Games a apporté plusieurs titres GTA sur Android ces dernières années, en particulier il y a quatre jeux disponibles dans le Play Store :

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto Vice City

GTA : Guerres de Chinatown

Grand Theft Auto San Andreas

Tous ces jeux suivent la philosophie de la saga GTA : ce sont des titres d’action PG en monde ouvert remplis de coups de feu, de véhicules et de crimes où votre objectif est de survivre tout en prenant le contrôle de la ville.

Les quatre jeux de la saga GTA auxquels vous pouvez jouer sur Android sont payants et leur prix oscille entre 5,49 euros et 7,99 euros.

Google Play Store | Grand Theft Auto III (5,49 euros)

Google Play Store | Grand Theft Auto : Vice City (5,49 euros)

Google Play Store | GTA : Chinatown Wars (5,49 euros)

Google Play Store | Grand Theft Auto : San Andreas (7,99 euros)

Appel du devoir : mobile

On saute de Rockstar à Activision pour parler de l’un des jeux les plus populaires de ces dernières années sur Android, Call of Duty : Mobile.

Call of Duty est l’un des jeux de tir à la première personne ou FPS les plus célèbres de tous les temps et il y a quatre ans, ses développeurs ont décidé de créer une version mobile incluant le style Battle Royale à succès que nous avons déjà vu dans le populaire Fortnite.

Contrairement aux titres précédents, Call of Duty Mobile est un jeu gratuit avec des publicités et des achats intégrés allant de 0,50 € à 109,99 €.

Google Play Store | Appel du devoir : mobile

Civilisation Révolution 2

Si vous aimez les jeux de stratégie, vous y avez sûrement déjà joué, venez découvrir Civilization Revolution 2 sur votre ordinateur, un jeu où vous pourrez contrôler toute une civilisation et la faire évoluer pour créer un empire qui résistera à l’épreuve du temps . Pour y parvenir, vous devrez affronter d’autres civilisations et les coloniser pour atteindre la domination mondiale.

2K Games a sorti la version mobile de Civilization Revolution 2, qui conserve l’essence originale du jeu, mais évidemment son gameplay a été optimisé pour s’adapter aux commandes tactiles des smartphones et des tablettes.

Si vous voulez profiter de Civilization Revolution 2 sur votre mobile Android, il va falloir vous gratter la poche, puisque ce jeu coûte 5,49 euros.

Google Play Store | Civilisation Révolution 2 (5,49 euros)

Défi de tennis virtuel

SEGA est l’un des développeurs de jeux vidéo les plus connus de tous les temps et, en plus du classique Sonic, il propose également d’autres titres mythiques qui sont arrivés sur Android tels que Virtua Tennis.

Virtua Tennis Challenge est, sans aucun doute, l’un des meilleurs jeux de tennis que vous pouvez trouver sur Google Play, car son réalisme et sa jouabilité sont difficiles à battre par les jeux modernes.

Virtua Tennis est un jeu entièrement gratuit avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Défi de tennis virtuel

Saga DOOM

Dans cette compilation de jeux PC pour Android, la saga DOOM ne pouvait pas manquer, une série de jeux d’action créés par ID Software pour le système d’exploitation DOS en 1993 et ​​qui sont maintenant distribués par Bethesda, qui appartient à Xbox.

DOOM est une saga de jeux vidéo qui se distingue par sa touche sanglante et gore et pour parier sur des mécanismes vraiment simples, et votre objectif dans ces titres sera de tuer tous les démons que vous pouvez pour passer les niveaux et terminer le jeu.

Trois jeux DOOM sont disponibles sur Android : les versions mobiles des classiques DOOM et DOOM 2, chacun au prix de 5,49 €, et un spin-off plus tard appelé Mighty DOOM qui est gratuit et qui contient des publicités et des achats intégrés qui allant de 1,19 euros à 114,99 euros.

Google Play Store | DOOM (5,49 euros)

Google Play Store | DOOM II (5,49 euros)

Google Play Store | Puissant DOOM

Quête des Titans

TTitan Quest est un jeu de rôle d’action se déroulant dans la mythologie grecque qui a été initialement publié sur PC en 2006 et douze ans plus tard, en 2018, a atterri sur les plateformes mobiles tout en conservant les graphismes spectaculaires et l’excellent gameplay de la version originale.

Titan Quest est un jeu payant au prix de 9,99 euros, bien qu’il soit possible de le trouver moins cher avec des promotions spécifiques, nous vous recommandons donc de faire attention à nos articles hebdomadaires avec les meilleures offres du Play Store.

Google Play Store | Titan Quest (9,99 euros)

Fortnite

La première version de Fortnite pour PC est arrivée en 2017 et à peine un an plus tard, elle a atterri sur Android, en conservant le gameplay, mais en modifiant certains paramètres tels que l'emplacement des commandes.

La première version de Fortnite pour PC est arrivée en 2017 et à peine un an plus tard, elle a atterri sur Android, en conservant le gameplay, mais en modifiant certains paramètres tels que l’emplacement des commandes.

Vous ne pourrez pas installer Fortnite directement depuis Google Play, mais vous devrez télécharger l’APK depuis Epic Games Store à partir du lien que nous vous laissons sous ces lignes et installer Epic Games Store sur votre smartphone. Une fois cela fait, vous n’aurez plus qu’à installer Fortnite depuis Epic Games Store comme vous le feriez dans le Play Store.

Télécharger Epic Games Store pour Android

Vallée de Stardew

Mais si vous aimez les jeux plus calmes, l’un des meilleurs titres PC disponibles sur Android est Stardew Valley, une aventure graphique dans laquelle vous devrez gérer une ferme, planter des cultures et prendre soin des animaux.

La version mobile de Stardew Valley est exactement la même que la version PC à l’exception du mode multijoueur et l’un des avantages de ce jeu est que vous pouvez connecter une manette pour jouer plus confortablement.

Google Play Store | Stardew Valley (4,89 euros)

Saga Rome : guerre totale

En plus de GTA et DOOM, une autre des sagas de jeux vidéo PC les plus connues qui ont atteint les appareils mobiles est Rome : Total War.

Rome : Total War est une franchise de jeux de stratégie développée par Creative Assembly et publiée par Feral Interactive dans laquelle vous devez conquérir le vieux monde en combattant avec l’une des 19 factions disponibles à travers des batailles sans fin.

Les trois jeux Rome : Total War disponibles sur Android sont les suivants :

Google Play Store | ROME : Total War – BI (3,99 euros)

Google Play Store | ROME : Total War – Alexandre (3,99 euros)

Google Play Store | ROME : Total War (7,99 euros)

Mobile Max Payne

Un autre des jeux de tir classiques pour PC auxquels vous pouvez jouer sur Android est Max Payne Mobile, un port du classique « Max Payne » créé par Rockstar Games pour PC qui a été remasterisé avec des textures HD et amélioré avec divers modes de visée. améliorer le contrôle sur les écrans tactiles.

Max Payne est l’un des premiers jeux d’action à inclure le soi-disant « bullet time », c’est-à-dire des prises de vue au ralenti dans le plus pur style « Matrix ».

Max Payne Mobile est le jeu payant le moins cher de cette liste, puisqu’il ne coûte que 3,49 euros.

Google Play Store | Max Payne Mobile (3,49 euros)

carmageddon

Et nous ne pouvions pas terminer cette liste de jeux PC disponibles sur Android sans mentionner Carmageddon, un jeu de course développé par Handy Games qui est aussi fou et amusant que sanglant.

La mécanique de ce jeu est on ne peut plus simple : votre but dans ce jeu est de « tuer » autant de personnes que possible afin d’obtenir le meilleur score possible.

Carmageddon est un jeu gratuit avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | carmageddon

