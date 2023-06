Ces IA vont changer votre vie et augmenter votre productivité de manière incroyable

Les intelligences artificielles sont devenues un outil de travail de plus.

L’IA génère des peurs et des joies à parts égales.

L’IA a la grande majorité de la population à mi-chemin entre la crise cardiaque et la gratitude. De nombreuses personnes l’ont déjà intégré dans leur vie quotidienne et leur capacité à être productif a explosé de manière remarquable. En attendant, en revanche, il est normal qu’il y ait des craintes concernant les IA, notamment autour des métiers qui vont disparaître en raison des énormes progrès que connaissent ces IA. En attendant que ce moment arrive, il est clair qu’il existe des outils qui utilisent l’IA qui nous simplifient grandement la vie et qui ne sont pas très connus.

Idéalement, nous les utilisons en notre faveur pour gagner du temps et améliorer nos emplois de la manière la plus notable possible. Pour cette raison, nous vous présentons aujourd’hui six intelligences artificielles qui vont nous faciliter la vie.

Glasp est une application qui nous permet de prendre des notes et de souligner du texte sur des pages Web. Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que cela nous permet, grâce à l’utilisation de l’IA, de résumer les textes de la manière la plus intéressante possible. Ainsi, nous économisons beaucoup de temps de travail. Il soulignera les parties intéressantes et les idées clés des textes, tout en essayant ainsi d’améliorer notre productivité par la capacité de synthèse. Beaucoup d’entre nous ont été confrontés à des journaux éternels dans lesquels pratiquement rien n’a été dit dans l’intégralité du texte, mais à travers les innombrables pages, ils ont souligné quelque chose d’intéressant.

Ceci est pensé pour ce type de textes, en même temps que cela nous permet de travailler sur les pages Web en mettant l’accent et en travaillant sur les textes également par nous-mêmes.

Mise en page – SciSpace

C’est fondamentalement la même chose que Glasp. C’est une application qui nous permet une grande qualité de vie puisqu’elle nous propose des textes résumés à grande vitesse. Cela peut nous faire gagner des heures de travail en quelques minutes seulement, surtout si nous devons constamment travailler avec des textes très longs. De plus, il vous permet d’importer les textes directement depuis Zotero afin que nous n’ayons à nous soucier de rien du tout.

composer

C’est un véritable laissez-passer pour ceux qui doivent travailler en prenant des notes à partir de présentations. En gros, il retranscrit et synthétise les présentations et les rencontres dans le but de nous permettre de les retravailler par la suite. Souvent, nous nous retrouvons avec des centaines d’heures de travail sur vidéo et de cette façon, il peut être synthétisé de manière beaucoup plus agréable. Il est plus confortable de travailler en lisant d’un coup d’œil que de regarder de nombreuses heures de vidéo.

Sage

Wiseone est une application qui vise à vous donner des connaissances de base sur n’importe quel sujet en un instant. Il vous suffit de lui poser une question sur un article ou un sujet précis sur une page web et il vous proposera non seulement un résumé de l’état de l’art, mais il vous proposera également des liens et des auteurs qui valident ces idées et à partir desquels vous pourrez continuer à découvrir plus.

C’est une extension Chrome, alors oubliez les problèmes qu’elle pourrait avoir

Perplexité

Nous sommes face à un ChatGPT mais avec encore plus de puissance. Il est plus rapide à réagir et offre de bons résultats à première vue. Il n’a pas beaucoup plus de secret que cela, vraiment, mais c’est une bonne idée si nous voulons utiliser le dernier ChatGPT-4 sans dépenser d’énormes sommes d’argent.

boîte de dialogue

Il arrive à beaucoup de gens qu’ils ne sachent pas comment se rapporter aux IA. Ils ne trouvent pas les bonnes « invites » pour que l’IA fasse ce qu’ils veulent. Cela peut être un problème à long terme et avec cette extension, le problème est résolu car cela nous aide à organiser et à trouver les invites les plus appropriées pour ce que nous voulons réaliser. Ainsi, c’est une extension fondamentale pour les nouveaux « Iaholics ».

