Cette enceinte JBL se place comme la 2ème meilleure vente avec 20h de batterie et un super prix

Le fabricant américain est un leader des haut-parleurs Bluetooth et autres appareils audio.

Un son brutal que cette enceinte JBL émet avec des basses puissantes et une autonomie de championnat.

Spectaculaire ce que cette enceinte JBL a réalisé sur Amazon. Il a été placé comme le deuxième best-seller de la boutique en ligne au-dessus d’autres best-sellers tels que le JBL Go 3. Et je dis qu’il a été spectaculaire car ce n’est pas exactement un haut-parleur bon marché. Actuellement, vous pouvez acheter le JBL Charge 5 pour 134,99 euros et pour le même prix également chez MediaMarkt.

La meilleure chose est que vous pouvez choisir parmi une grande variété de couleurs dans ce modèle, bien que seuls quelques-uns (noir et aigue-marine) aient le prix le plus bas que nous avons indiqué. C’est l’une des enceintes Bluetooth les plus appréciées pour sa batterie, sa grande puissance sonore et sa résistance aux intempéries.

Charge JBL 5

Obtenez l’enceinte la plus vendue de JBL sur Amazon

L’enceinte JBL est un choix idéal pour ceux qui cherchent à profiter d’une expérience audio exceptionnelle n’importe où, n’importe quand. Il offre un son puissant et de haute qualité dans un design compact. Mais je voudrais approfondir un peu plus toutes les fonctionnalités les plus importantes qu’il intègre.

Le JBL Charge 5 est doté d’un système de haut-parleurs haute puissance (40 W RMS) et de deux radiateurs de basses pour un son riche et enveloppant. Vous pourrez profiter de vos chansons préférées avec une qualité audio exceptionnelle. Il intègre une batterie lithium-ion rechargeable de grande capacité, qui offre jusqu’à 20 heures de lecture continue. De plus, la Charge 5 peut également recharger vos appareils mobiles via son port USB, ce qui en fait une batterie externe pratique.

Classé IP67, le JBL Charge 5 est résistant à l’eau et à la poussière. Cela indique que vous pouvez l’emmener à la plage, à la piscine ou même l’utiliser sous la pluie sans vous soucier de l’endommager. Sa conception robuste et durable est préparée pour résister aux conditions les plus exigeantes.

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez connecter sans fil vos appareils compatibles, tels que smartphones, tablettes ou ordinateurs, à l’enceinte Charge 5. La connexion est stable et longue portée, vous offrant la liberté de vous déplacer sans câbles.

Cette enceinte est compatible avec la fonction JBL PartyBoost, qui vous permet de connecter sans fil plusieurs enceintes JBL compatibles pour créer un son stéréo plus large ou même une fête dans plusieurs pièces. Vous pourrez amplifier l’expérience d’écoute et animer n’importe quelle réunion. Pour l’instant, vous pouvez coupler tous ces modèles avec PartyBoost : JBL Boombox 2, JBL Charge 5, JBL Flip, 5 JBL Flip 6, JBL Pulse 4 et JBL Xtreme 3 ou des versions plus récentes de chacun.

Charge JBL 5

Le Charge 5 présente un design compact et robuste, avec une poignée intégrée qui le rend facile à transporter. De plus, il comporte des boutons facilement accessibles pour contrôler la lecture, le volume et d’autres fonctions. Il pèse 960 grammes et mesure 22 cm de long et 9,6 de diamètre.

