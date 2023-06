Les vidéos de "100 heures de..." YouTube est plus utile que vous ne le pensez : c'est sa véritable fonction

Sans aucun doute, cette déclaration est assez surprenante, tout comme le nombre d’utilisations que ceux-ci peuvent avoir.

Les vidéos « 100 heures de… » de YouTube sont plus utiles que nous ne le pensions au départ, du moins c’est ce que disent ceux qui les utilisent

Sans aucun doute, nous pouvons garantir que toute personne disposant d’une connexion Internet est plus que claire sur ce qu’est YouTube et pas seulement cela, mais qu’elle fera bon usage de la plate-forme vidéo de Google. Pour nous, son utilisation fait partie de notre routine, car nous devons souvent y recourir pour ajouter une vidéo à nos publications ou nous l’utilisons simplement comme source pour un texte. En plus de cela, YouTube est évidemment un élément fondamental de notre divertissement, donc au final, il est impossible que, lors de la navigation, nous ne soyons pas tombés sur une vidéo surréaliste difficile à comprendre.

Par exemple, qui n’a pas rencontré de vidéos qui commencent par « 100 heures de… », ou quelque chose comme ça. Bien que ces vidéos soient très longues et n’aient généralement pas beaucoup de sens ou n’aient rien à dire, ce sont généralement des séquences qui montrent ce qu’elles promettent, la vérité. Cependant, même si nous pensons qu’elles sont absurdes et sans aucune sorte de but, du moins pour la plupart, ces vidéos pourraient remplir un but, car elles seraient très utiles et, de plus, plus que faciles à utiliser sur YouTube.

Des vidéos YouTube extrêmement longues remplissent cette fonction.

La vérité est que ces types de vidéos sont sur la plate-forme Google depuis longtemps et nous pouvons en voir des milliers d’exemples, et beaucoup de ces séquences ont un nombre de vues plus qu’élevé, comme c’est le cas avec « Plus 24 des heures d’écran noir pur en HD ! » (la vidéo est publiée depuis environ 5 ans et son nom est en anglais), qui compte plus de 40 millions de vues. Bien sûr, la vidéo promet ce qu’elle livre, et on peut voir plus d’une heure d’écran noir où il ne se passe rien du tout. Cependant, il ne semble pas que celui-ci remplisse une fonction bien précise.

D’un autre côté, il y a aussi des vidéos excessivement longues qui ont quelque chose en boucle et certaines d’entre elles sont dirigées vers des animaux, en particulier des chiens, et nous montrent des environnements naturels avec un cadre et un son relaxants. De même, il existe d’autres vidéos qui ont une musique de fond pendant de nombreuses heures, quelque chose qui commence déjà à être beaucoup plus utile pour les sens humains, puisque nous pouvons les utiliser pour étudier ou travailler avec cette musique de fond. Sûrement la première chose qui me vient à l’esprit, ce sont les clips Lofi, mais il existe pas mal d’alternatives intéressantes pour mener à bien nos tâches quotidiennes sans distractions, mais aussi sans être dans un silence de mort.

Mais mon garçon, si nous revenons à des vidéos comme « Plus de 24 heures d’écran noir pur en HD ! » Oui, on peut trouver une raison et même plusieurs à son existence. El creador de tal obra compartida arriba es un tipo llamado Noah, aunque se hace llamar « Black Screen Guy » y cuenta con más metrajes similares al que podéis ver en este post, como el de « ¡44 horas de pantalla en negro puro en HD ! », par exemple. Eh bien, ces vidéos sont idéales grâce à leur durée extrêmement longue, puisque plusieurs utilisateurs ont précisé qu’ils les utilisent pour différentes raisons telles que simplement les utiliser pour que l’appareil qui les diffuse reste allumé, une utilisation qui semble être la plus répandue parmi les utilisateurs.

Les raisons que chacun des utilisateurs peut avoir pour vouloir allumer son mobile ou son PC peuvent presque toujours être si variées qu’il est impossible d’en trouver une qui unifie tous ces commentaires. Pendant ce temps, d’autres utilisateurs ont également donné diverses raisons de vouloir laisser l’appareil allumé alors que l’écran peut rester sombre (quelque chose pour lequel la vidéo précédemment partagée est parfaite. De plus, « Black Screen Guy » lui-même a partagé plusieurs utilitaires qui peuvent avoir vos vidéos, comme comme les utiliser pour trouver des pixels morts sur notre écran, le nettoyer sans avoir à éteindre l’appareil et beaucoup plus d’options de différents types.

Oui, il est vrai que nos mobiles, ordinateurs et autres appareils ont déjà certaines options dans leurs configurations pour, par exemple, éteindre l’écran sans avoir à mettre le PC en veille, et cela, bien qu’avec ses variantes, peut s’appliquer à tout autre appareil. Mais bon, quand on peut utiliser YouTube pour ce genre de choses et sans avoir à beaucoup se soucier de la configuration correspondante de chaque appareil que nous avons, cela ne semble pas être une mauvaise décision, bien que nous ne sachions pas si c’est très recommandé.

