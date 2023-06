Un pays peut-il interdire Google Street View ? L’Allemagne a été 10 ans sans le service Google

Après douze ans de blocus, les voitures Street View sillonneront à nouveau les rues du pays allemand à partir du 22 juin prochain.

Google Street View revient en Allemagne après plus d’une décennie d’interdiction

Au sein de l’écosystème des applications Google, l’un des services les plus utilisés par un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde est, sans aucun doute, Google Maps, une application de cartes et de navigation qui a fait son apparition en 2007 en incluant Street View fonction dans l’application.

Mais ce nouveau service intégré à Google Maps n’a pas été accueilli positivement dans toutes les régions du monde, puisque l’un des pays qui s’est positionné contre l’utilisation de cette fonction sur son territoire était l’Allemagne.

Eh bien, Google vient d’annoncer via son blog German Keyword que Street View sera à nouveau disponible dans le pays allemand une décennie plus tard.

L’Allemagne lève l’interdiction de Street View, en vigueur depuis 2011

Le lancement du service Street View au sein de Google Maps a eu lieu en 2007 et à peine quatre ans plus tard, en 2011, Google a été contraint d’arrêter la mise en œuvre de ce service dans le pays allemand alors qu’il n’avait « scanné » qu’une vingtaine de grandes villes en raison de la les protestations d’une partie de la population du pays européen qui remettait en question la confidentialité de cette fonctionnalité.

Aujourd’hui, 12 ans plus tard, la société Mountain View vient de confirmer que les voitures Street View sillonneront à nouveau les rues d’Allemagne à partir du 22 juin prochain pour réaliser des enregistrements de villes à travers le pays, qui seront mis en ligne au cours des prochains mois. .

En fait, les voitures Street View ont continué à rouler sur les routes allemandes tout au long de cette décennie, mais les images qu’elles ont enregistrées n’ont jamais été publiées et n’ont été utilisées que pour mettre à jour Google Maps avec les numéros de maison, les carrefours, les feux de circulation et les voies.

Par ailleurs, Google a également expliqué que, pour éviter que ce qui s’est passé en 2011 ne se reproduise, il travaille en étroite collaboration avec une agence gouvernementale allemande chargée de la protection de la vie privée pour s’assurer que les images capturées par les voitures Street View répondent aux exigences de la réglementation sur la protection des données dans force dans la région bavaroise.

Parmi ces exigences figure la nécessité de supprimer les anciennes images, ce qui indique que les utilisateurs allemands ne pourront pas utiliser Street View pour voyager dans le temps comme les citoyens d’autres régions où les images ne sont pas supprimées. .

Évidemment, comme dans d’autres pays comme la France, toute personne ou entreprise peut décider de ne pas apparaître sur Street View, de sorte que sa maison ou son entreprise apparaît pixelisée lorsqu’elle passe près d’elle.

Le retour de Google Street View en Allemagne permettra de mettre à jour de nombreuses rues et bâtiments obsolètes et non reconnaissables. En effet, comme le géant américain l’a lui-même reconnu, les bureaux qu’il possède à Munich depuis 2008 n’apparaissent pas sur Street View.

