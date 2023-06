C’est le Samsung Galazy Z Flip4 le plus rare jamais sorti : il n’y a que 19 unités

Cette nouvelle édition spéciale (et très limitée) s’appelle Samsung x SCH Coffret Collector, elle est conçue en collaboration avec le rappeur français SCH et il n’y aura que 19 unités.

Il s’agit du Samsung x SCH Coffret Collector, avec un Galaxy Z Flip4 de couleur ‘Graphite’.

S’il faut mettre en avant tout Samsung Galaxy Z après quatre générations et aux portes de la cinquième, c’est sans aucun doute le Galaxy Z Flip avec son format clapet et sa forte stratégie mode, qui veut ramener versatilité et confort dans nos poches avec des designs innovants et plus d’espace pour la couleur et la personnalisation.

C’est aussi le format pliable le moins cher, et tout cela en a d’ailleurs fait le best-seller mondial pour tous les constructeurs qui l’explorent, avec un Galaxy Z Flip4 qui sert de référence et qui a en partie démocratisé l’usage de ce type d’appareil. terminaux.

Il n’est pas étrange, en raison de cette approche de la mode que nous commentions, que Samsung présente de temps en temps des unités limitées et des éditions spéciales du Galaxy Z Flip, c’est ainsi que cela a été historiquement, mais cette édition que nous vous montrons aujourd’hui et qui est né avec une inspiration française Ce sera sans aucun doute le plus spécial et exclusif de tous les points de vue, car il n’aura que 19 unités fabriquées et disponibles.

C’est celui que Samsung Galaxy Z Flip4 x SCH Coffret Collector

Comme nous l’ont expliqué les confrères de SamMobile, cette édition a été créée entre les designers de Samsung et le rappeur français SCH, qui, sans donner de raison précise, a souhaité que son Galaxy Z Flip4 personnalisé soit limité à seulement 19 exemplaires pour les vrais collectionneurs.

Dans tous les cas, le Galaxy Z Flip4 inclus dans le package n’a rien de spécial, rien de nouveau, ni de modifications ou de détails de SCH, puisqu’il s’agit d’unités standard du Z Flip4 de 256 Go en couleur Graphite.

C’est l’un des forfaits les plus exclusifs de Samsung de toute son histoire, car même si vous voulez l’acheter, vous ne pourrez pas le faire… Il n’y aura que 19 unités et elles seront disponibles par tirage au sort !

Bien sûr, il y a des choses sympas, car la magie est dans l’emballage, les accessoires et les cadeaux, et c’est que l’étui est exclusif, y compris un étui de protection avec l’étiquette SCH à l’intérieur, des écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro également avec le logo SCH sérigraphié sur sa boîte de chargement, le dernier album de l’artiste dédicacé (il s’intitule Autobahn) et deux places pour un concert que SCH donnera le 22 juillet au Vélodrome de Marseille.

C’est, avec tout ce qui précède, l’un des forfaits les plus exclusifs que Samsung ait jamais lancés, et que vous ne connaissez pas le dernier des détails importants à connaître : vous ne pourrez pas l’acheter même si vous avez l’argent et voulez le faire, car 19 laissez-passer seront distribués d’accès pour l’acheter à ceux qui ont plus de chance.

Ainsi, cette édition Samsung x SCH disposera de 19 coffrets exclusifs disponibles via une tombola à laquelle on pourra s’inscrire sur le site de Samsung en France. Si nous avons de la chance et que nous gagnons, nous aurons la chance de l’acheter pour 1 119 euros avec tous ses accessoires et les billets pour le concert SCH.

