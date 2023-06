Vous pouvez donc utiliser ChatGPT pour créer automatiquement des listes de lecture Spotify

Nous expliquons, étape par étape, comment vous pouvez créer des listes de lecture Spotify à l’aide de ChatGPT.

L’arrivée de ChatGPT, le chatbot basé sur le modèle de langage naturel OpenAI, a provoqué une véritable révolution dans le monde de la technologie, puisque grâce à cet outil puissant, tout utilisateur peut accéder à toutes les fonctions de cette IA depuis n’importe lequel des appareils de votre maison.

Évidemment, le nombre d’utilisations que ChatGTP peut avoir est tel qu’il est impossible de toutes les connaître simplement en essayant le chat conversationnel d’OpenAI, et pour cette raison, au cours des dernières semaines, nous avons découvert tout ce que vous pouvez en faire.

Ainsi, après avoir révélé comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour traduire n’importe quel texte, nous allons aujourd’hui vous révéler une utilisation du chabot que vous ne connaissiez probablement pas, puisque nous allons vous dire comment vous pouvez utiliser ChatGTP pour créer des playlists Spotify en seulement quelques secondes.

Comment utiliser ChatGTP pour générer automatiquement des playlists Spotify

Tout d’abord, vous devez savoir que, pour utiliser ChatGPT pour créer des playlists Spotify, vous devrez installer un plugin appelé « PlaylistAI » dans le chatbot OpenAI et, comme vous le savez déjà, pour pouvoir installer des plugins dans ChatGPT vous devra passer par la case et s’inscrire à la version Plus.

Pour installer un plugin dans ChatGPT, vous devrez activer cette option dans le chatbot, quelque chose que vous pouvez faire simplement en touchant le bouton avec les trois points qui apparaît à droite de votre e-mail, en cliquant sur l’option Paramètres, en cliquant sur le bouton Fonctionnalités bêta et en appuyant sur la bascule d’option Plugins.

« PlaylistAI » est un plugin qui fonctionne avec ChatGPT-4, la dernière version du modèle de langage OpenAI et, pour cette raison, pour l’installer, la prochaine chose que vous devez faire est de cliquer sur le bouton GPT-4 qui apparaît à la en haut du chatbot et dans le menu déroulant cliquez sur le bouton Plugins Beta.

Une fois cela fait, un accès direct au store de plugins s’affichera en haut à partir duquel vous devrez installer le plugin Spotify. Pour effectuer cette tâche, appuyez sur la flèche sur le côté droit pour entrer dans le Plugin Store, tapez PlaylistAI dans le moteur de recherche et une fois que le plugin apparaît en bas, cliquez sur le bouton Installer. Enfin, une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous devrez donner accès au plugin à votre compte Spotify, en cliquant sur le bouton Accepter qui apparaît en bas.

Vient maintenant la partie facile, avec le plugin « PlaylistAI » déjà installé dans ChatGPT, demandez simplement au chatbot de créer une liste de chansons sur Spotify du genre que vous voulez.Dans notre cas, à titre d’exemple, nous avons demandé à ChatGTP ce qui suit :

« Créez une liste Spotify nationale de rock français, uniquement les chansons les plus célèbres »

Lorsque vous faites cela, ChatGPT vous montrera les chansons qui feront partie de la liste de lecture qu’il créera pour vous et vous dira qu’il utilisera « PlaylistAI » pour générer cette liste de lecture Spotify. Enfin, il ajoutera cette liste de lecture à votre compte Spotify et vous laissera un accès direct à celle-ci dans le chatbot lui-même.

Si vous aimez aussi le rock français, nous vous laissons un lien direct vers la liste que nous avons créée sur Spotify avec ChatGPT juste en dessous de ces lignes.

Playlist Spotify Rock National Français

