Ils créent un capteur pour les téléphones portables qui vous alerte si vous gaspillez de la nourriture

Grâce à un petit capteur, vous pouvez savoir si la nourriture que vous êtes sur le point de gaspiller peut encore être consommée.

Divers smartphones utilisés pour photographier la nourriture

Un groupe de chercheurs de l’Université de Koç a développé un nouveau type de petit capteur qui peut réduire considérablement la quantité de nourriture gaspillée par les humains. Quelque chose d’important étant donné que, chaque année, environ un tiers de la nourriture produite finit par être jetée.

Les chercheurs ont mis au point une solution qui peut réduire considérablement ce problème. Ils expliquent qu’une bonne partie de la nourriture gaspillée, en particulier la viande et le poisson, est jetée en raison de la peur des gens de sa détérioration et de la transformation de ses composés en composés potentiellement toxiques. Par conséquent, cette puce vise à analyser la « fraîcheur » de ce type d’aliments dans le but d’informer les gens sur leur sécurité de consommation.

Une puce NFC capable d’analyser la « fraîcheur » des aliments

Comme expliqué dans le rapport publié repris dans EurekAlert!, la puce est chargée d’analyser les composés organiques des aliments qui sont des indicateurs de la qualité des aliments. Il existe déjà d’autres techniques d’analyse de ce type de composés, appelés amines biogènes, mais elles nécessitent un équipement spécialisé très coûteux et non accessible à tous les publics.

La puce simplifie ce processus en étant capable de surveiller la qualité des aliments en temps réel. La puce est sans fil, ne nécessite pas de source d’alimentation externe et peut détecter les amines biogènes générées par les aliments riches en protéines, tels que la viande et le poisson.

Mesurant seulement 2 centimètres carrés et grâce à l’inclusion de la connectivité NFC, la puce peut être attachée à n’importe quel smartphone moderne. Ainsi, les mesures sont transmises directement sur le téléphone mobile de l’utilisateur.

Lors de tests, les chercheurs ont pu détecter des changements notables dans la qualité des aliments dans plusieurs scènes différentes : avec des aliments dans un réfrigérateur, au congélateur ou à température ambiante. Dans ce dernier cas, la détection d’amines biogènes dans les aliments a augmenté de près de 700 %.

L’efficacité du système semble avoir été plus que démontrée, et maintenant la question est de savoir si le projet est viable. En ce sens, les créateurs expliquent que la puce est très bon marché à produire et que sa facilité d’utilisation la rend utilisable par tous les types d’utilisateurs, des producteurs alimentaires aux consommateurs finaux.

