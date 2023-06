Pourquoi vous devriez casser votre ancienne carte SIM avant de la jeter

Si vous souhaitez protéger votre vie privée et votre sécurité, la meilleure chose à faire est de casser la carte SIM que vous n’utiliserez plus. Nous vous expliquons pourquoi.

Pensez à casser votre propre carte SIM avant de la jeter, c’est pour votre propre sécurité.

Dans les films de fiction, lorsqu’un espion se met à utiliser une nouvelle carte SIM, il se charge de casser l’ancienne pour essayer de ne pas laisser de traces. Ce n’est qu’une fiction, vous devriez également casser votre ancienne carte SIM avant de la jeter, car cette petite puce stocke une grande quantité de données qui peuvent mettre en péril votre vie privée et votre sécurité.

La réalité est que la carte SIM est plus qu’un appareil qui stocke la liste des numéros de téléphone enregistrés. Par conséquent, lorsque vous allez commencer à utiliser une nouvelle carte SIM dans votre mobile, vous devez laisser l’ancienne inutilisable ou vous assurer que personne n’y a accès si vous la conservez dans un tiroir à la maison. Voyons quel type de données les cartes SIM stockent et pourquoi vous devriez être si prudent si vous passez à une nouvelle.

Pourquoi vous devriez casser votre ancienne carte SIM

Vos anciennes cartes SIM peuvent vous aider à gagner de l’argent, car le recyclage de ces petites puces est très bien payé. Cependant, nous vous recommandons de déchirer complètement votre ancienne carte SIM si vous souhaitez protéger votre vie privée. Tout d’abord, parce qu’il stocke une longue liste de numéros de téléphone de personnes proches de vous, téléphones qui seront en danger si la carte SIM tombe entre de mauvaises mains.

Au-delà de la liste des contacts, la puce contient votre propre numéro de téléphone personnel – au cas où vous garderiez le même. Il informera également son nouveau propriétaire de l’opérateur mobile auquel il appartient, du pays dans lequel il est enregistré et du code IMEI. De plus, dans le passé, les cartes SIM servaient également à stocker des SMs.

La chose la plus inquiétante à propos des anciennes cartes SIM est qu’elles peuvent contenir des informations sur le compte bancaire de l’utilisateur à l’intérieur. S’il tombe entre les mains de quelqu’un qui sait comment accéder à son intérieur, il est possible qu’il découvre le compte bancaire et, de cette façon, tout votre argent serait en danger. Ce n’est qu’une possibilité, mais il vaut mieux être prudent et bien déchirer la carte avant de la jeter. Si vous n’allez pas vous en débarrasser, essayez de le mettre dans un endroit sûr.

D’autre part, la perte de votre ancienne carte SIM pourrait également faire de vous une victime d’échange de carte SIM. Cette technique consiste à dupliquer votre carte SIM et permet à des pirates de s’emparer de toutes vos données personnelles : contacts, photos, vidéos mais aussi vos coordonnées bancaires.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre carte SIM, que vous avez changé de numéro ou que l’opérateur vous en a simplement envoyé un nouveau, pensez à être extrêmement prudent avec l’ancienne carte.

Si vous êtes sûr de ne plus en avoir besoin à l’avenir, la meilleure chose à faire est de le casser jusqu’à ce qu’il soit complètement inutilisable. Ainsi, vous pouvez continuer à utiliser votre nouvelle carte SIM en sachant que toutes vos données sont en sécurité.

