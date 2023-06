4 raisons (très personnelles) de se procurer l’iPhone 14 Pro

Nous utilisons l’iPhone 14 Pro depuis 6 mois et voici les 4 raisons pour lesquelles nous le recommandons vivement.

Nos confrères d’Urban Tecno utilisent l’iPhone 14 Pro comme téléphone personnel depuis 6 mois, ce qui leur a permis de connaître de très près le comportement de ce terminal. Ce temps a été plus que suffisant pour choisir 4 raisons pour lesquelles cela vaut la peine d’obtenir cet iPhone 14 Pro.Ce sont des aspects très personnels, mais ils vous aideront sûrement si vous envisagez d’acheter ce smartphone Apple.

Vous pouvez en savoir plus sur ces 4 raisons d’obtenir l’iPhone 14 Pro dans la vidéo TikTok suivante. Nous vous avons déjà dit que ce sont des problèmes très divers qui vont de la conception à la section biométrique, il vaut la peine de les connaître car ils vous montreront un point de vue plus personnel sur l’utilisation de ce mobile.

Conception compacte et confortable

Le premier aspect à souligner positivement à propos de cet iPhone 14 Pro est qu’il s’agit d’un mobile haut de gamme haut de gamme qui n’est pas énorme, ce qui le distingue considérablement de la concurrence la plus directe. Il a une taille compacte, ce qui est très confortable au quotidien, tant à l’usage qu’en l’emportant toujours avec nous.

Ce n’est pas un énorme mobile avec un écran de 6,6 à 6,7 pouces, et c’est appréciable. En fait, son écran ne mesure que 6,1 pouces, il peut donc être facilement utilisé d’une seule main. Sans aucun doute, il mérite une place parmi les meilleurs mobiles compacts du marché actuel.

Un affichage amélioré et de haute qualité

Ces 6 mois ont servi à notre partenaire d’Urban Tecno pour confirmer que l’écran iPhone 14 Pro est l’un des meilleurs du marché aujourd’hui. C’est un fait très important, car précisément l’écran était l’une des sections qui ne l’ont pas convaincu de l’iPhone 13 Pro, le modèle précédent.

Heureusement, Apple a su corriger des erreurs ponctuelles et proposer un écran de haute qualité sur cet iPhone 14 Pro. On note qu’il dispose d’un meilleur contraste et d’une luminosité maximale plus que correcte, aspects clés dans un meilleur affichage des images.

Identification faciale

Après avoir amélioré tous les détails qui manquaient aux versions précédentes, l’iPhone 14 Pro dispose d’un Face ID très utile au quotidien. Nous sommes face à un système de reconnaissance faciale sécurisé et très rapide, c’est un plaisir de l’utiliser lors du déverrouillage du mobile. Fondamentalement, l’utilisation de Face ID est une véritable merveille et l’un des aspects qui font que l’iPhone 14 Pro vaut la peine d’être acheté.

Il est important de souligner cet aspect, car Face ID souffrait auparavant de problèmes de reconnaissance pour des détails tels que l’utilisation de masques et de lunettes. Tous ces échecs du passé, car le système de biométrie fonctionne parfaitement sur ce téléphone.

Le meilleur enregistrement vidéo sur le marché

La dernière raison pour laquelle nous recommandons l’iPhone 14 Pro est ses appareils photo, en particulier en ce qui concerne l’enregistrement vidéo. Le terminal est prêt à capturer des vidéos de la plus haute qualité, notamment grâce à sa caméra arrière de 48 mégapixels avec stabilisation d’image optique. Concrètement, vous aurez la possibilité d’enregistrer des vidéos en 4K à 24, 25, 30 ou 60 f/s, en 1080p à 25, 30 ou 60 f/s et en 720p à 30 f/s.

Dans cet iPhone 14 Pro, vous trouverez différents modes qui vous permettront de profiter pleinement de l’enregistrement vidéo, comme le mode Cinéma et le mode Action. Sans aucun doute, cet iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont les meilleurs téléphones que vous pouvez choisir si vous voulez avoir la meilleure capture vidéo, comme Urban Tecno a pu le confirmer au cours de tous ces mois.

iPhone 14 Pro (128 Go)

Si vous souhaitez vous procurer l’iPhone 14 Pro, nous vous rappelons que plusieurs configurations de mémoire sont à votre disposition. Le terminal commence à 1 319 euros dans le modèle 128 Go, bien qu’il soit possible de le trouver avec des remises dans des stores comme Amazon et Ebay.

