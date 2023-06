Les meilleures applications de photos d’identité pour Android

Nous sélectionnons les meilleures applications gratuites que vous pouvez utiliser pour préparer la photo d’identité nécessaire aux procédures d’identité, de passeport et autres.

Dans le Play Store, vous pouvez trouver plusieurs applications gratuites pour préparer des photos de format passeport.

Parmi les multiples utilisations que vous pouvez donner à votre mobile Android, il y a aussi l’éditeur de photos pour les cartes d’identité, il suffit de savoir utiliser la bonne application. Si vous devez prochainement renouveler votre carte d’identité, votre passeport ou effectuer une autre démarche qui nécessite ce type de photos d’identité, cet article peut vous être d’une grande aide, car nous sélectionnons les meilleures applications de photos d’identité que vous pouvez télécharger gratuitement sur Android.

applications de photographie

Plus besoin de vous rendre dans un studio photo professionnel ou de passer par un photomaton pour obtenir votre nouvelle photo d’identité. Ces applications vous aident à prendre la photo correctement, à la modifier avec les dimensions spécifiques et, plus tard, votre seule tâche sera d’imprimer l’image, soit à la maison, soit dans un établissement préparé pour cela.

Meilleures applications de photo d’identité pour Android

Sur votre mobile et votre tablette Android, vous pouvez télécharger des applications gratuites très utiles, telles que celles-ci qui se chargent de l’édition de photos de carte d’identité, de passeports ou de toute autre procédure. Ce sont des applications que vous pouvez télécharger en quelques secondes et qui ont une interface très simple qui vous aide à obtenir cette nouvelle photo d’identité sans avoir besoin de connaissances avancées.

Éditeur de photos de passeport

Photo d’identité

Créateur de photos de passeport

Cette application gratuite vous permet à la fois de prendre la photo directement depuis l’application appareil photo et de la choisir dans la galerie de l’appareil. Pour que l’image soit correcte, il vous donne quelques conseils, comme le fait que le fond doit être lisse et sans ombres. Une fois la photo prise ou choisie, vous devez sélectionner votre pays afin que les dimensions nécessaires soient appliquées.

Vous entrerez donc dans un processus d’édition qui vous permettra d’aligner le visage pour qu’il soit parfaitement visible, avec des outils de contraste, de luminosité et de netteté inclus. Après avoir vu une petite annonce, vous obtiendrez le résultat final de la photo d’identité et vous pourrez procéder à sa sauvegarde ou à son impression directement. Si vous souhaitez utiliser l’application sans les publicités ennuyeuses, vous pouvez vous abonner à la version Premium avec un paiement unique de 1,99 $.

Éditeur de photos de passeport

Avec plus de 10 millions de téléchargements et une note moyenne de 4,7 étoiles sur 5, Passport Photo Editor est une autre bonne application pour prendre des photos de passeport sur votre Android. Comme vous le verrez lorsque vous l’ouvrirez pour la première fois, il possède une interface très simple qui vous permet d’apprendre à le contrôler en quelques minutes seulement. La première étape consiste à saisir « Nouvelle photo » et à sélectionner le pays et le type de document dans lequel vous utiliserez la photo d’identité.

Ensuite, vous pouvez prendre la photo directement depuis l’application ou la sélectionner dans la galerie. Il commencera un processus d’édition avec lequel vous pourrez affiner l’apparence de l’image pour la rendre appropriée. Enfin, vous pouvez l’enregistrer sur votre appareil pour enfin l’imprimer. Nothing ne se passe si vous devez laisser le montage incomplet, la photo restera à l’état de brouillon dans la rubrique « Mes photos ». Passport Photo Editor est une application gratuite, bien qu’elle soit malheureusement financée par la publicité.

L’une des applications les plus simples de cette liste est celle-ci, Foto Carnet, qui cumule également plus de 10 millions de téléchargements dans le Google Play Store. Il semble que sa simplicité convainc les utilisateurs, puisque sa note moyenne est de 4,8 étoiles sur 5. Lorsque vous démarrez, vous n’avez qu’à choisir si vous allez prendre la photo sur place avec l’appareil photo ou si vous allez la sélectionner dans la galerie. Une fois la photo choisie, il sera temps de sélectionner les dimensions.

Enfin, vous pourrez modifier l’apparence de l’image avec des paramètres tels que la luminosité, le contraste et la couleur. La dernière étape consiste à enregistrer la photo d’identité sur votre appareil si le résultat vous convainc. Comme vous pouvez le voir, l’apparence de Photo ID est très simple, mais c’est une application utile à cette fin. Si vous souhaitez le télécharger, vous pouvez le faire entièrement gratuitement via le lien suivant.

Photo d’identité

ID Photo est également une application très utile pour prendre des photos d’identité, et ce, sans rien payer en retour. Pour démarrer le processus, il vous suffit d’appuyer sur « Créer une photo d’identité ». À partir de là, vous pouvez choisir le type de documentation pour laquelle vous souhaitez la photo, l’image spécifique que vous souhaitez choisir et la modifier avec divers outils pour la rendre aussi professionnelle que possible.

Sans aucun doute, ID Photo est l’une des meilleures applications que vous pouvez télécharger pour votre photo d’identité, nous avons pu le vérifier de première main. En fait, au moment où ces mots sont écrits, il a la note la plus élevée du Play Store. Le seul point négatif est qu’il contient des publicités, même si elles sont de courte durée et peuvent être supprimées en payant un abonnement unique de 4,99 $.

La photo d’identité est une autre des meilleures applications gratuites de photo d’identité sur Android. Une fois de plus, nous sommes confrontés à une interface simple dans laquelle les options disponibles sont clairement visibles. Dans le menu initial, nous trouvons l’accès à l’appareil photo, la galerie, quelques conseils d’impression et des paramètres. Si la photo que vous avez choisie n’a pas de fond uni, l’application vous permet de la supprimer et de mettre un fond de la couleur que vous préférez.

Après l’édition rapide de l’image, vous pourrez créer la photo d’identité. Bien sûr, pour cela, vous devrez voir une publicité, même si vous devez savoir que la publicité peut être supprimée avec le paiement d’un abonnement. N’ayez pas peur, vous pouvez utiliser cette application entièrement gratuitement, les fonctions principales ne sont pas payantes.

Créateur de photos de passeport

Enfin, vous pouvez également essayer Passport Photo Maker si vous souhaitez préparer votre photo de passeport dans le confort de votre maison en utilisant votre mobile ou votre tablette Android. Lorsque vous l’ouvrez, rendez-vous dans « Nouvelle photo » pour lancer le démarrage simple qui vous permettra de retoucher votre photo d’identité sans avoir à payer un studio professionnel ou à vous rendre au photomaton. Vous y trouverez les bonnes dimensions de la photo, les outils de retouche nécessaires et le gabarit pour faire plusieurs copies en une seule fois.

Avec plus d’un million de téléchargements sur l’App Store de Google, Passport Photo Maker obtient une note de 4,4 étoiles sur 5. Si vous voulez être l’un des utilisateurs à l’essayer, vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien précédent.

