3 marques Android dans le top 10 des marques les plus innovantes de 2023

Le Huawei P60 Pro, l’une des marques du top 10 les plus innovantes de 2023

Le dernier rapport publié par les analystes du BCG rassemble les dix entreprises les plus innovantes au monde à ce jour en 2023. Parmi les 10 premières, trois d’entre elles sont des fabricants d’appareils Android, et si l’on regarde le top mondial, composé de cinquante entreprises, le nombre de fabricants d’Android double.

Lors de l’évaluation de la capacité d’innovation des entreprises, l’importance que chaque entreprise a accordée à ce concept au cours de la dernière année et l’importance qui a été accordée aux nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle ont été prises en compte.

Google, Samsung et Huawei sont les fabricants Android les plus innovants

Dans le classement, mené par Apple, on peut voir comment dans le top 10 il y a trois entreprises qui se consacrent, entre autres, au développement d’appareils Android. Il s’agit d’Alphabet (Google), de Samsung et de Huawei. Si l’on prend en compte les modèles de la série Surface Duo, Microsoft pourrait également figurer dans cette sélection des fabricants Android les plus innovants de 2023.

Concernant Samsung, les analystes expliquent qu’il s’agit d’un bel exemple d’entreprise qui utilise tous les outils à sa disposition pour booster ses performances par l’innovation à différentes étapes de sa chaîne de valeur.

En ce sens, ils expliquent que Samsung introduit régulièrement de nouvelles technologies à grande échelle, se concentrant sur les innovations technologiques et se distinguant par sa capacité à pénétrer des marchés adjacents (comme c’est le cas avec les smartphones pliables). C’est aussi l’entreprise non américaine qui investit le plus d’argent dans la recherche et le développement, avec environ 17 000 millions de dollars alloués à cette fin rien qu’en 2021.

Il faut aussi souligner l’apparition de Huawei dans ce classement. S’il est vrai que l’entreprise ne traverse pas sa meilleure période sur le plan économique, l’entreprise s’est avérée à plus d’une reprise être une entreprise pionnière lorsqu’il s’agit d’intégrer de nouvelles technologies dans ses produits ou d’aller plus loin dans celles qui existent déjà. Les modèles récents comme le Huawei P60 Pro et son système de caméra avancé à ouverture variable en sont un bon exemple.

Si nous élargissons le classement au top 50, nous pouvons trouver d’autres entreprises qui considèrent également le développement d’appareils Android comme l’un de leurs domaines d’activité. C’est le cas de Xiaomi (en vingt-neuvième position), Sony (en trente et unième) et Lenovo (en quarante-huitième).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :