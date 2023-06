Le site iFixit s’est chargé de démonter complètement le nouveau MacBook Air M2 15 pouces. Cette opération complexe est la preuve que les récentes réglementations de l’Union européenne sont justifiées.

L’Union européenne a fait ses preuves en matière de réglementation de l’industrie technologique pour protéger les consommateurs et stimuler le progrès. Cette semaine, ils ont fait un pas significatif vers une meilleure accessibilité aux composants, notamment les batteries des smartphones.

Le démontage du nouveau MacBook Air M2 révèle des problèmes de réparabilité et des réglementations justifiées de l’UE

La dernière offre d’Apple, le MacBook Air M15 15 pouces, illustre parfaitement le sujet traité. Malgré l’engagement de la marque en faveur de la durabilité, cette machine s’avère être un casse-tête difficile à démonter et à réparer.

Le célèbre site iFixit, connu pour ses démontages, a testé la réparabilité de cet appareil. La conception globale ressemble étroitement au modèle 13 pouces de 2022, avec ses défauts inhérents. iFixit décrit l’expérience comme rien de moins que « misérable » lors d’une tentative de changement de batterie ou d’accès aux circuits logiques. Ce processus difficile consiste à débrancher plusieurs connecteurs internes et à retirer de nombreuses vis.

Le passage à une taille d’écran de 15 pouces permet des modifications de certains composants, comme une révision à la hausse des haut-parleurs. La capacité de la batterie passe également à 66,5 Wh. Et iFixit suggère que la vitesse de charge devrait s’améliorer en raison d’un plus grand nombre de cellules.

En termes de réparabilité, le MacBook Air M15 15 pouces reçoit une note décevante de 3 sur 10 de la part d’iFixit. Cette note est bien en deçà des excellents scores obtenus par les iPhones sur le même site. On ne peut qu’espérer qu’Apple accordera la priorité à l’amélioration de la conception interne dans les générations futures, permettant des processus de réparation plus simples. Alternativement, l’Union européenne pourrait accélérer ses efforts pour avoir un impact sur le marché des PC et faire appliquer les améliorations nécessaires par les fabricants. On espère qu’Apple améliorera la réparabilité de ses produits à l’avenir ou que l’UE appliquera des réglementations pour rendre l’industrie technologique plus conviviale pour les consommateurs.

