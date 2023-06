Le roi des écrans OLED n’atteindra jamais Android pour une raison très convaincante

Le plus grand producteur d’écrans OLED ne viendra jamais sur Android pour une raison évidente.

Les téléphones à écran OLED sont de plus en plus nombreux.

S’il existe une lutte épique pour conquérir le plus grand nombre de clients sur le marché de la téléphonie mobile, c’est bien celle qui prévaut entre Android et iOS, notamment dans la grande bataille entre Samsung Galaxy et iPhone. Ainsi, Apple est devenu l’un des plus grands prétendants à la conquête du marché et domine actuellement le haut de gamme, notamment en ce qui concerne le marché des écrans OLED.

Apple est le plus gros vendeur d’écrans OLED

Selon Phone Arena, Ross Young, l’un des principaux analystes de la chaîne d’approvisionnement des écrans, a lancé un outil de suivi des smartphones qui vous permet de connaître les performances des téléphones phares dotés d’écrans OLED. Pratiquement tous les téléphones de cette gamme disposent aujourd’hui d’une dalle OLED, mais il y a une entreprise qui balaie le reste et contre qui la concurrence n’a rien à voir : Apple. La société Cupertino est la reine des écrans OLED et c’est pourquoi nous ne les trouverons jamais en train de produire pour Android.

Apple est le plus grand concurrent d’Android et le seul fabricant de téléphones à fabriquer actuellement son propre système d’exploitation dans un écosystème fermé sans pareil. Microsoft l’a essayé à l’époque avec Windows Phone, mais ils n’ont jamais réussi à créer cet écosystème dans lequel téléphones, ordinateurs et autres gadgets se sont réunis dans un seul monde. Le succès absolu de ce système est venu d’Apple et son niveau est tel qu’il n’a actuellement aucun rival dans les ventes. Même s’il est vrai qu’aux États-Unis, la tendance change lentement et de plus en plus de personnes préfèrent avoir un téléphone Samsung.

En tout cas, le roi de la téléphonie vient de présenter ce qui est censé être une nouvelle révolution avec ses casques de réalité augmentée qui proposent de changer notre rapport à la technologie vers un point beaucoup plus immersif. Cela a été annoncé en direct lors de la WWDC 2023 avec les nouveaux systèmes d’exploitation de la marque.

D’après toutes ces informations, les clés sont les suivantes :

Au premier trimestre 2023, Apple compte cinq téléphones les plus vendus sur la planète avec des écrans OLED.

Parmi ceux-ci, les iPhone 14 et iPhone 13 font partie de la tête de pont des écrans OLED dans le monde mobile.

Malgré cela, les expéditions de produits par Samsung ont connu une croissance exponentielle dans sa gamme S23 par rapport aux précédentes.

