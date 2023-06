Avec ces bonnes raisons vous allez repenser l’achat du nouveau Apple Vision Pro

Bien qu’il ait été l’une des grandes annonces de la WWDC 2023, l’achat d’Apple Vision Pro ne semble pas être le plus recommandé aujourd’hui.

Nous vous laissons avec plusieurs bonnes raisons qui vous feront repenser l’achat du nouveau Apple Vision Pro

Comme vous le savez bien, lors de la dernière Apple WWDC, nous avons fait de grandes annonces pour l’avenir de l’entreprise à la pomme croquée. Parmi tous, nous soulignons, comment pourrait-il en être autrement, celui d’Apple Vision Pro, les lunettes de réalité virtuelle et augmentée qui viendront avec un prix plus que élevé : 3 500 $. D’après ce que nous avons vu, il est très difficile pour ce produit de générer trop d’intérêt sur le marché de la consommation standard.

Bien que ces Apple Vision Pro auront sûrement une part de marché intéressante pour un certain secteur de l’industrie, on s’attend à ce qu’il soit difficile de penser qu’un utilisateur normal puisse être intéressé à dépenser une telle somme d’argent pour un produit qui est plus que prohibitif et qui semble conçu pour un domaine professionnel, dans lequel il est clair que les développeurs auront beaucoup à dire sur ces lunettes. Même ainsi, comme nous l’avons mentionné, il y a aujourd’hui plus de raisons de ne pas les acheter que de le faire.

Ces raisons peuvent vous faire repenser l’achat d’Apple Vision Pro

Parmi toutes les raisons qui peuvent faire que l’achat de l’appareil Cupertino n’ait plus un minimum d’attractivité, il faut souligner le nombre d’alternatives qui existent actuellement et qui sont beaucoup moins chères. Bien que parmi eux, ils aient des prix différents, certains plus chers que d’autres, ils sont finalement tous plus frappants que celui du Vision Pro.Par exemple, nous parlons des lunettes Meta, et bien d’autres, comme le Meta Quest 2, qui sont Ils peuvent être achetés jusqu’à 349,99 euros et ont réussi à battre des records sur le marché de la réalité virtuelle avec plus de 20 millions d’unités vendues.

De plus, il convient de mentionner que ce n’est pas qu’une grande révolution est attendue de ces lunettes de réalité mixte, malgré leurs grands avantages, qu’une chose n’enlève pas l’autre. Mais au final il devient très difficile de penser à une raison qui justifie un tel investissement, quand pour les jeux de réalité virtuelle par exemple, ils ont déjà d’autres appareils bien moins chers et tout aussi délicieux. Pour le domaine du jeu, en plus des lunettes actuelles de Meta ou de Sony, la PlayStation VR2, les utilisateurs disposent déjà de nombreuses alternatives sous la forme des consoles et des ordinateurs les plus compétents, il ne semble donc pas que cela va être le public cible de cet appareil Apple.

D’un autre côté, pour profiter d’un film en famille, cela ne semble pas être le produit idéal et pour profiter d’une séance de cinéma en solo, cela ne semble pas non plus être une façon très attrayante de les apprécier. De todos modos, habrá que ver si estas Apple Vision Pro ofrecen la posibilidad de tener cuentas para varios usuarios y así poder disfrutar varias personas de la experiencia de realidad virtual de los de Cupertino o, de hecho, si estas gafas se pueden compartir entre otros membres de la famille.

Apple Vision Pro et incertitude vont de pair

Avec ces raisons, il est plus que difficile de penser qu’Apple puisse avoir le succès retentissant qu’ils espèrent sûrement avoir avec le lancement de ces lunettes. Le temps nous dira enfin si ces Apple Vision Pro finissent par être un nouveau triomphe pour les américains ou si cet appareil se retrouve sur la liste noire des produits technologiques qui finissent par s’y coller. Parmi les raisons qui prônent son « échec », on peut trouver, outre son prix excessif, que son autonomie sera d’environ deux heures, bien que vous puissiez toujours avoir cet appareil branché et ainsi éviter d’être au courant de sa batterie.

Un autre point qui pourrait réduire les ventes de ces Vision Pro est leur condition d’être les premières lunettes de l’entreprise, il semble donc inévitable qu’elles aient besoin d’un test tôt ou tard, ce qui pourrait se terminer par une réduction de prix dans un proche avenir après son libérer. Quoi qu’il en soit, l’ambition d’Apple avec ces lunettes de réalité virtuelle est plus que remarquable, il n’y a qu’à voir ses caractéristiques : elle utilise des puces avancées, deux écrans 4K qui ressemblent à de grands écrans, le suivi oculaire et une forte avancée dans l’audio spatial, entre autres avantages.

Donc, avec tout cela dit, nous ne pouvons qu’attendre de voir comment le pari d’Apple se révèle, car s’ils réussissent, cela pourrait être un coup très dur sur la table, même si tout dépendra du succès de la campagne marketing pour convaincre les consommateurs et attirer autant de parts de marché que possible. Maintenant, si le Vision Pro échoue, cela pourrait avoir de grandes conséquences pour l’avenir de l’entreprise, peut-être pas économiquement ou en prestige, mais cela pourrait être la fermeture d’un domaine aussi intéressant que la réalité virtuelle et augmentée pour ceux de Cupertino.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :