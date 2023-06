Pratique avec les principales fonctionnalités de macOS Sonoma [Vidéo]

Avec de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge améliorée des widgets, des fonds d’écran dynamiques et un écran de verrouillage amélioré, la version bêta initiale de macOS Sonoma est remplie à ras bord de nouvelles mises à jour. Dans cette vidéo pratique, je passe en revue des dizaines de mes nouvelles fonctionnalités et modifications préférées qui seront proposées à tous les utilisateurs de Mac plus tard cette année.

Économiseurs d’écran dynamiques

Parmi les mises à jour les plus remarquables de macOS Sonoma figurent les nouveaux hybrides économiseur d’écran/fond d’écran. Avec de nombreux économiseurs d’écran animés trouvés sur tvOS, macOS Sonoma propose des paysages, des paysages urbains, des scènes sous-marines, des scènes aériennes, etc.

Contrairement à l’Apple TV, cependant, ces économiseurs d’écran dynamiques servent également de fond d’écran, s’arrêtant lentement à un moment donné une fois qu’un utilisateur déverrouille son Mac, et remontant lentement une fois verrouillés. C’est quelque chose qui doit être vu pour vraiment comprendre, alors assurez-vous de le regarder dans notre vidéo.

Vidéo : principales fonctionnalités et modifications de macOS Sonoma

Écran de verrouillage inspiré de l’iPad

Combiné aux économiseurs d’écran dynamiques, macOS Sonoma propose une refonte de l’écran de verrouillage clairement inspirée de l’iPad. L’écran de verrouillage présente une date et une heure bien en vue près du haut de l’écran, tandis que le fond d’écran dynamique joue en arrière-plan. Au bas de l’interface, vous trouverez l’image de connexion, le nom et le champ de texte de connexion. Le résultat est une interface élégante qui a fière allure sur l’Apple Studio Display ou le Pro Display XDR.

Le nouvel écran de verrouillage inspiré de l’iPad de macOS Sonoma est incroyable

Widgets sur le bureau

Les widgets existent sur macOS depuis des années, mais c’est la première fois que je les trouve potentiellement utiles. Dans les versions précédentes de macOS, les widgets étaient cachés dans le panneau Centre de notifications, mais avec macOS Sonoma, les widgets peuvent également vivre sur le bureau. De plus, les widgets peuvent être interactifs et, grâce à Continuity, les widgets de votre iPhone à proximité peuvent également être affichés.

Widgets sur le bureau dans macOS Sonoma

Prise en charge de DirectX 12 pour l’émulation

macOS Sonoma est un gros problème pour les joueurs – pas seulement à cause du mode Jeu – mais aussi parce qu’il apporte la prise en charge de l’API DirectX 12 de Microsoft en émulation. Jusqu’à présent, les logiciels de virtualisation d’émulation matérielle comme Parallels ne prenaient en charge que DirectX 11, ce qui signifiait que les jeux nécessitant DirectX 12 ne fonctionneraient pas.

Je suis heureux d’annoncer que macOS 14 prend en charge DirectX 12 pour l’émulation. En utilisant le Game Porting Toolkit qu’Apple a publié à la WWDC pour les développeurs, j’ai pu tester un jeu qui auparavant ne démarrait même pas à cause de l’exigence DirectX 12. Bien que ce soit cool, ce qui est encore plus excitant, c’est le potentiel des futures versions de Parallels Desktop pour Mac pouvant prendre en charge Direct X 12, et donc les jeux AAA qui reposent sur l’API de Microsoft.

Un meilleur support de jeu arrive sur macOS

Améliorations de la visioconférence

Avec COVID principalement dans le rétroviseur, les améliorations de la visioconférence pourraient ne pas générer le même nombre de titres qu’elles l’ont fait il y a quelques années, mais macOS Sonoma continue de donner la priorité aux améliorations. Dans macOS Sonoma, vous trouverez de nouvelles réactions qui peuvent être invoquées manuellement ou activées via des gestes capturés par l’appareil photo. Il existe également de nouvelles superpositions de présentateur qui permettent à l’utilisateur de maintenir une meilleure présence tout en partageant son écran.

Visioconférence améliorée avec réactions

Profils Safari

Safari gagne d’énormes mises à niveau dans les mises à jour du système d’exploitation de bureau et mobile d’Apple, et il est mis en vedette par la prise en charge du profil Safari. Les profils permettent aux utilisateurs de classer des informations telles que l’historique, les cookies et les données de sites Web dans des profils spécifiques pour des éléments tels que le travail ou la navigation personnelle. Vous pouvez même exécuter des fonctions telles que la suppression de l’historique de navigation sur un seul profil.

En tant que personne qui se connecte aux mêmes sites Web sur plusieurs comptes, les profils donneront un coup de pouce immédiat à la productivité, me permettant d’accéder rapidement aux comptes personnels et professionnels en quelques clics seulement.

Les profils Safari sont un énorme coup de pouce pour la productivité

Applications Web

Poursuivant avec l’angle de productivité de Safari, il existe désormais une prise en charge intégrée pour la création d’applications Web pour vos sites Web préférés. En cliquant simplement sur Fichier → Ajouter au Dock, les utilisateurs de Safari peuvent créer rapidement une application Web avec une barre d’outils simplifiée accessible depuis le Dock. Les applications Web s’affichent également lors de l’utilisation de CMD + Tab, dans Launchpad, Mission Control, Spotlight Search, etc. S’il existe un site Web que vous visitez régulièrement et qui n’a pas d’application autonome, les applications Web sont la meilleure chose à faire.

Les applications Web apportent plus de permanence à vos sites Web préférés

Filtres de recherche dans Messages

La recherche dans les messages a longtemps été un exercice de frustration, mais macOS Sonoma et iOS 17 contribuent grandement à atténuer cette frustration grâce aux filtres de recherche. Les utilisateurs peuvent filtrer les noms, les fichiers, les emplacements, etc., en combinant plusieurs filtres pour aider à mieux identifier les conversations spécifiques.

La recherche dans les messages n’est plus terrible dans macOS Sonoma

Mises à jour des rappels

Comme l’application Notes, l’application Rappels d’Apple fait de son mieux pour que les utilisateurs restent fidèles aux applications par défaut de macOS au lieu de rechercher des alternatives tierces. Les rappels bénéficient de plusieurs mises à jour notables dans macOS Sonoma, notamment la prise en charge des listes de courses, des sections de tri dans des listes individuelles et des colonnes de type kanban.

Les listes d’épicerie arrivent sur l’application Rappels à Sonoma

Améliorations du clavier

Sonoma ajoute plusieurs nouvelles améliorations à l’expérience du clavier macOS, notamment la possibilité d’utiliser la dictée et la saisie en même temps. Cette fonctionnalité, qui a été disponible pour la première fois l’année dernière avec iOS 16, facilite grandement l’utilisation de la dictée, car vous pouvez taper rapidement des mots et des phrases pour lesquels la dictée n’est pas très bonne.

Il existe également un nouvel indicateur de verrouillage des majuscules, qui indique clairement lorsque la touche de verrouillage des majuscules de votre clavier est activée, ainsi qu’une prédiction améliorée et une expérience de correction automatique.

De nombreuses améliorations centrées sur le clavier font leur chemin vers macOS Sonoma

Avis de Netcost-security.fr

Ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités et modifications apportées à macOS Sonoma, mais ce sont celles que j’ai le plus appréciées. Dans l’ensemble, je suis très satisfait de cette version, et bien qu’il y ait des bugs évidents qui se produisent avec toute version bêta initiale, je trouve que macOS Sonoma est étonnamment stable et compatible avec les différents logiciels et matériels que j’utilise. Par exemple, même mon Universal Audio Apollo Twin X fonctionne, et c’est généralement quelque chose qui a des problèmes avec les nouvelles mises à jour de macOS. Assurez-vous de regarder la vidéo complète ci-dessus pour un aperçu encore plus détaillé de macOS Sonoma, et abonnez-vous à Netcost-security.fr sur YouTube pour une plus grande couverture de toutes les versions bêta sur l’écurie de plates-formes d’Apple.

En attendant, partagez ci-dessous ce que vous pensez de macOS Sonoma et commentez vos nouvelles fonctionnalités préférées.

