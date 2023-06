Samsung Galaxy Watch6 et Watch6 Classic : les fuites de photos confirment des écrans plus grands et des cadres plus étroits

Comme d’habitude, Samsung lâche des secrets partout pour que nous arrivions à l’Unpacked avec tout ce que l’on sait sur sa prochaine Galaxy Watch6.

Ce sera la nouvelle Galaxy Watch6 dans sa version la plus « classique », qui viendra avec une lunette tournante et tout.

La nouvelle Galaxy Watch6 sera présentée dans quelques semaines, sûrement dans Unpacked le 27 juillet, accompagnant la cinquième génération de Galaxy Z, et puisque Samsung ne garde jamais ses secrets, la vérité est que cela fait plus de deux semaines que le monde entier a des fuites et des détails sur la sixième itération des smartwatches du géant de Séoul.

En tout cas, aucune des fuites n’avait été aussi puissante que celle que les amis de WinFuture nous ont préparée, et c’est que le média allemand a non seulement des informations juteuses sur le matériel de ces Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic, mais également une bonne galerie d’images de presse qui anticipent clairement le retour de Samsung vers le futur, de retour avec sa lunette physique rotative pour faciliter le contrôle de l’appareil.

Dans un premier temps, la stratégie de Samsung avec ses montres ne devrait pas beaucoup varier, et c’est que l’on verra à nouveau deux modèles de la Galaxy Watch6 (récupérant la Classic à la place de la Pro) toutes les deux en deux tailles différentes chacune, afin de s’ajuster au maximum possible à différents utilisateurs.

Évidemment, ils auront à nouveau le système d’exploitation Wear OS de Google, Android pour les smartwatches, avec les dernières innovations présentées à I/O 2023, ajoutant désormais un chipset Samsung Exynos W930 avec une vitesse d’horloge plus élevée et un modem à la cause. sur les modèles avec connectivité mobile.

Samsung renouvellera ses montres intelligentes avec un retour vers le futur, et c’est que la version la plus classique est récupérée avec un design élégant et une lunette physique rotative pour faciliter le contrôle de l’appareil.

Montre Samsung Galaxy6

Quant à la Galaxy Watch6 en version vanille, on verra deux tailles de 40 et 44 millimètres pour le boîtier, qui miseront sur des matériaux premium intégrant le verre saphir qui n’était auparavant présenté que dans la version Pro.

De plus, dans un processus de raffinement que Samsung a parfaitement réalisé en 2023, nous avons vu ici comment les lunettes de la montre sont ajustées pour monter un écran OLED légèrement plus grand, bien que pour l’instant nous ne connaissions pas encore le diamètre spécifique de ce panneau ni votre résolution.

En termes de finitions, nous verrons à nouveau une sélection très complète de bracelets en différents matériaux, tandis que le boîtier de la montre peut être acheté dans des tons noirs et argentés, les habituels, ainsi qu’un beige attrayant qui marquera la nouveauté et nous le verra sûrement aussi dans le Galaxy Z Flip5 ou plusieurs appareils.

Samsung Galaxy Watch6 classique

Quant au modèle classique, on sait qu’il ne sera vendu qu’en noir ou argent, avec un design plus élégant et traditionnel qui récupère un boitier un peu plus grand, laissant ainsi place à la lunette physique tournante qui était emblématique de la Galaxy Watch à l’époque. passé.

Ils seront plus grands, avec des tailles de 43 et 47 millimètres, conservant le titane et le verre saphir comme matériaux pour améliorer le confort et la légèreté ainsi que la durabilité de la montre.

L’écran sera également plus grand comme dans le modèle vanille, sans connaître son diamètre, alors qu’ils confirment une résistance à l’eau jusqu’à 5 atmosphères et des prix en ligne avec les modèles 2022.

Nous devrons être attentifs, car Samsung continuera à publier des détails presque quotidiennement… !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :